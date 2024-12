Gal Gadot revela coágulo no cérebro e cirurgia de emergência na gravidez

A atriz Gal Gadot, amplamente conhecida por interpretar a personagem Mulher-Maravilha, conta que recebeu o diagnóstico no oitavo mês de gravidez

A atriz israelense Gal Gadot expôs, neste domingo, 29, que foi diagnosticada com um "coágulo sanguíneo maciço" no cérebro durante a gravidez da quarta filha, Ori. A revelação foi feita por meio de uma publicação em seu perfil no Instagram. Nela, a artista compartilha um texto sincero sobre a descoberta, que aconteceu em fevereiro, em seu oitavo mês de gestação.

"Suportei dores de cabeça excruciantes que me confinavam à cama, até que finalmente fiz uma ressonância magnética, que revelou a aterradora verdade", iniciou na legenda, ilustrada por um registro de Gadot com a filha em seus braços.

No relato, Gal diz que teve que correr para o hospital e teve que se submeter a uma cirurgia de emergência. Segundo ela, Ori nasceu ainda durante o tratamento. "Eu consegui sobreviver e comecei o caminho da recuperação. Hoje, estou totalmente curada e cheia de gratidão pela vida que me foi devolvida", completou no post.

Gal Gadot ganhou notoriedade mundial na franquia Velozes & Furiosos 4, de 2009, e é amplamente conhecida por interpretar a heroína dos quadrinhos da DC, a Mulher-Maravilha.

Leia o texto de Gal Gadot na íntegra:

"Este ano tem sido de desafios profundos e reflexões intensas, e eu lutei com a decisão de compartilhar ou não uma história pessoal. No final, decidi deixar meu coração me guiar. Talvez essa seja minha maneira de processar tudo, de levantar a cortina sobre a realidade frágil por trás dos momentos curados que compartilhamos nas redes sociais. Acima de tudo, espero que, ao compartilhar, eu possa aumentar a conscientização e apoiar outros que possam enfrentar algo semelhante.

Em fevereiro, durante o meu oitavo mês de gravidez, fui diagnosticada com um enorme coágulo de sangue no meu cérebro. Durante semanas, eu suportei dores de cabeça excruciantes que me confinavam à cama, até que finalmente fiz uma ressonância magnética que revelou a aterradora verdade. Em um momento, minha família e eu nos vimos diante da fragilidade da vida. Foi um lembrete claro de como tudo pode mudar rapidamente e, no meio de um ano difícil, tudo o que eu queria era segurar firme e viver.

Corremos para o hospital e, em poucas horas, passei por uma cirurgia de emergência. Minha filha, Ori, nasceu naquele momento de incerteza e medo. Seu nome, que significa 'minha luz', não foi escolhido por acaso. Antes da cirurgia, eu disse a Jaron que, quando nossa filha chegasse, ela seria a luz que me esperaria no final deste túnel. Graças a uma equipe extraordinária de médicos no @cedarssinai e semanas de cuidados dedicados, eu consegui sobreviver e comecei o caminho da recuperação. Hoje, estou totalmente curada e cheia de gratidão pela vida que me foi devolvida.

A jornada me ensinou muito. Primeiro, é vital ouvir nossos corpos e confiar no que eles estão nos dizendo. A dor, o desconforto ou até mudanças sutis muitas vezes carregam significados mais profundos, e estar atento ao seu corpo pode salvar vidas.

Em segundo lugar, a conscientização é fundamental. Eu não sabia que 3 em cada 100.000 mulheres grávidas na faixa etária acima de 30 anos são diagnosticadas com CVT (coágulo de sangue no cérebro). É muito importante identificar isso precocemente, pois é tratável. Embora raro, é uma possibilidade, e saber que ele existe é o primeiro passo para tratá-lo. Compartilhar isso não tem a intenção de assustar ninguém, mas de empoderar. Se até uma pessoa se sentir motivada a agir pela sua saúde por causa dessa história, terá valido a pena compartilhar."

