Autópsia de Robin Williams revelou que ele recebeu diagnóstico errado

O ator Robin Williams faleceu de forma trágica há 10 anos. Agora, o resultado da autópsia foi revelado publicamente e mostrou que o diagnóstico foi errado

A morte do ator Robin Williams aconteceu há 10 anos. O artista morreu em 2014 ao tirar a própria vida enquanto enfrentava a depressão severa após um diagnóstico de Parkinson. Porém, a autópsia do corpo dele revelou que o diagnóstico de Parkinson estava errado .

Na época da morte dele, a família manteve a discrição sobre o resultado do laudo do legista, o que só foi revelado recentemente para os fãs dele. De acordo com a imprensa internacional, o laudo da autópsia mostrou que ele recebeu um diagnóstico errado.

Quando começou a ter dificuldades mentais, Robin Williams procurou um médico e foi diagnosticado com Parkinson. Com isso, ele entrou em depressão e se suicidou tempos depois. Porém, a autópsia mostrou que ele sofria de Demência com Corpos de Lewy (DCL), que é parecida com Parkinson .

A DCL costuma ser confundida com Parkinson ou Alzheimer, mas é causada por deposição cerebral anormal da proteína alfa-sinucleína. A doença também causa perda de memória, desorientação e problemas de mobilidade.

O diagnóstico errado de Williams veio à tona quando o filho dele, Zachary, falou sobre o assunto em uma entrevista no podcast The Genius Life. "O que ele estava vivenciando não era nada parecido com o que muitos pacientes de Parkinson vivenciam. Acho que foi muito difícil para ele. Havia um problema de concentração que o frustrava, havia problemas relacionados com a forma como ele se sentia e também do ponto de vista neurológico, ele não se sentia muito bem. Fiquei muito desconfortável", disse ele, e completou: "O diagnóstico foi diferente da doença, então acho que pode ser uma situação em que você está tomando coisas e só sentindo os efeitos colaterais (da medicação)".

A morte de Robin Williams

O ator Robin Williams foi encontrado morto em sua casa em Tiburon, na Baía de San Francisco, Estados Unidos, no dia 11 de agosto de 2014. Ele faleceu em decorrência da asfixia por enforcamento. A morte dele foi considerada suicídio em novembro do mesmo ano, após as investigações policiais.

O artista foi um ícone do cinema mundial. Ele atuou em diversos filmes de comédia e de drama, como Bom Dia Vietnã, Sociedade dos Poetas Mortos, Tempo de Despertar, O Pescador de Ilusões e Gênio Indomável.