Atriz de Harry Potter choca ao expor salário baixo da época dos filmes

Atriz que atuou nos filmes de Harry Potter surpreende ao revelar qual era o seu salário na época das gravações e o valor baixo impressiona

Os filmes da saga Harry Potter marcaram uma geração de crianças e jovens, mas um detalhe dos bastidores chamou a atenção na internet. A atriz Samantha Clinch surpreendeu ao revelar qual era o seu salário na época das gravações.

Por meio de um vídeo no TikTok, ela contou que iniciou na produção como figurante e, depois, ganhou uma personagem. No início, como figurante, ela recebia apenas 35 libras por dia de gravação, cerca de R$ 260. Quando passou a ter um papel maior, ela recebeu o valor de 70 libras, cerca de R$ 520.

Inclusive, ela contou que o trabalho era longo, sendo mais de 12 horas de trabalho por dia. “Nós éramos chamados para o café da manhã na área externa do set às 5h30 da manhã. Você quer saber quanto recebíamos? 35 libras por dia. Isso dá 2,91 libras por hora. Isso é permitido?”, questionou.

Por outro lado, vale lembrar que os protagonistas faturavam muito mais dinheiro ao longo dos filmes. Por exemplo, o ator Daniel Radcliffe, que interpretou Harry Potter, recebeu 11 milhões de dólares, cerca de R$ 61 milhões, apenas por um dos filmes.

Atriz de Harry Potter apresenta o filho

A atriz Bonnie Wright, que ficou conhecida por ter interpretado a personagem Gina nos filmes de Harry Potter, já é mamãe pela primeira vez. Em setembro de 2023, ela apresentou o seu filho recém-nascido para os fãs ao mostrar uma foto do bebê dormindo.

A artista contou que o bebê recebeu o nome de Elio Ocean Wright Lococo e é fruto do seu casamento com Andrew Lococo. O menino veio ao mundo por meio do parto normal em casa e ela revelou como foi a experiência.

"Diga olá para Elio Ocean Wright Lococo, nascido em casa na terça-feira, 19 de setembro. Estamos todos saudáveis e felizes. Andrew e eu estamos tão apaixonados pelo nosso sol! Muito grata pela nossa equipe de parto que segurou nossas mãos durante todo o processo e tornou a jornada tão alegre e em expansão. O nascimento é a experiência mais selvagem! Por último, obrigado a Andrew, minha rocha durante todo o nascimento, literalmente, enquanto eu apertava você com tanta força e você nunca vacilou. Elio tem o papai mais terno e amoroso. Ok, legenda extra longa, emocional e hormonal acabou!", disse ela.