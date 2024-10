Atriz de 'Branca de Neve' comenta sobre críticas: 'Triste'

Rachel Zegler, protagonista do live action de Branca de Neve, comenta sobre as críticas recebidas pelo trailer do filme, que deve estrear em 2025

Após a Disney divulgar o trailer do live action de Branca de Neve, que deve estrear em 2025, muitos fãs criticaram o filme. A principal reclamação são pelas diferenças da clássica animação de 1937.

O vídeo chegou a ultrapassar a marca de um milhão de dislikes. Em entrevista para o Comic Book,Rachel Zegler, que dá vida à protagonista, desabafou.

"Honestamente, me deixou triste que as pessoas pensaram isso, porque eu acredito que mulheres podem fazer qualquer coisa. Eu não gostaria de limitar alguém e dizer 'se você quer amor, então você não pode trabalhar', ou 'se você quer trabalhar, então você não pode ter uma família', isso não é verdade! Nunca foi verdade. Pode ser entristecedor quando as coisas são tiradas de contexto ou as piadas não funcionam", disse ela.

Além de Rachel, o filme também será protagonizado por Gal Gadot, que interpreta a Rainha Má.

Mudanças

Mudanças! As atrizes Gal Gadot e Rachel Zegler, que irão interpretar a Rainha Má e a Branca de Neve, respectivamente, no live action da icônica animação da Disney, contaram durante uma entrevista que o longa terá mudanças drásticas em relação à história original. A intenção das novidades é atualizar a trama de 1937, para que ela seja mais coerente com o papel das mulheres nos dias de hoje.

“A realidade é que o desenho animado foi feito há 85 anos e, portanto, é extremamente antiquado quando se trata de ideias de mulheres em papéis de poder e para o que uma mulher serve no mundo”, disse Rachel, durante a entrevista para a Variety. Assim, a famosa frase ‘Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu?’, vai mudar.

“Assim, quando começamos a reimaginar o papel real de Branca de Neve, tornou-se o 'mais justa de todos', o que significa quem é a mais justo e quem pode se tornar uma líder fantástica”, explicou a atriz que viverá a princesa.

Gal Gadot também aproveitou para adiantar algumas das novidades. “Ela [Branca de Neve] não vai ser salva pelo príncipe e ela é a proativa, e é ela quem estabelece os termos, é o que torna isso tão relevante para onde estamos hoje”, avisou a atriz israelense. "Ela não vai sonhar com o amor verdadeiro”, disse. “‘A líder que seu falecido pai disse que ela poderia ser se fosse destemida, justa, corajosa e verdadeira”, completou Zegler.