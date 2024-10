Ator Nicholas Pryor, de 'Barrados no Baile', morre aos 89 anos

O ator Nicholas Pryor, conhecido por papéis em 'Barrados no Baile' e 'General Hospital', faleceu em sua casa cercado pela família

O ator Nicholas Pryor faleceu aos 89 anos na última segunda-feira, 7, após lutar contra um câncer. A informação foi confirmada pelo agente do artista ao jornal 'Los Angeles Times'.

Conhecido por atuar em séries clássicas como 'Barrados no Baile' (1990-2000) e 'General Hospital' (1963), Pryor morreu em sua casa em Wilmington, na Carolina do Norte, Estados Unidos, cercado da família. Ele deixa a esposa, Christina, a filha, Stacey, e dois netos, Gus e Avril.

Dono de uma longa carreira, Nicholas Pryor participou de outras grandes produções 'Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu' (1980), onde interpretou o pai de Tom Cruise, 'Negócio Arriscado' (1983) e 'Abaixo de Zero' (1987). Em 'Barrados no Baile', o veterano viveu Milton Arnold entre 1994 e 1997.

A minissérie 'Falcão e o Soldado Invernal' (2021) foi seu trabalho mais recente nas telinhas. Outro destaque em sua trajetória como ator foi o professor Victor Collins em 'General Hospital' e 'Port Charles' (1997-2003), spin-off do seriado.

O ator Jon Lindstrom, que contracenou com o famoso em 'Port Charles', usou as redes sociais para prestar uma homenagem ao colega de profissão. "Nick era um amigo excepcional... Ele entregou um trabalho impecável no cinema e na TV por mais de 60 anos. Mas, para mim, ele era meu amigo. Um dos melhores que eu tive", escreveu ele.

Atriz Shannen Doherty morre aos 53 anos

Em julho deste ano, a atriz Shannen Doherty, famosa por seu papel em 'Barrados no Baile', morreu aos 53 anos após uma árdua luta contra um câncer de mama em estágio avançado. Segundo um comunicado divulgado por sua assessoria, ela 'perdeu a batalha' contra a doença, mas deixou um legado imensurável para amigos e familiares.

"É com o coração pesado que confirmo o falecimento da atriz Shannen Doherty. No sábado, 13 de julho, ela perdeu a batalha contra o câncer após muitos anos lutando contra a doença. A devotada filha, irmã, tia e amiga estava cercada por seus entes queridos, assim como seu cachorro, Bowie", informaram em nota.