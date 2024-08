Ator Ángel Salazar, do clássico filme 'Scarface', morre aos 68 anos

Intérprete de Chi-Chi no clássico filme 'Scarface', o ator Ángel Salazar faleceu durante o fim de semana nos Estados Unidos

O ator Ángel Salazar, intérprete do personagem Chi-Chi no filme 'Scarface' (1983), morreu aos 68 anos no fim de semana. A informação foi confirmada por Ann Wingsong, representante e amiga próxima do famoso, ao veículo 'TMZ' no domingo, 11.

De acordo com Ann, Ángel faleceu no Brooklyn, nos Estados Unidos, enquanto dormia na casa de um amigo. O rapaz em questão teria encontrado o ator sem vida no quarto onde estava hospedado.

A causa da morte não foi revelada, mas fontes próximas ao famoso indicaram que ele sofria de problemas cardíacos. Em 'Scarface', dirigido por Brian De Palma, Ángel Salazar deu vida ao capanga de Tony Montana (Al Pacino).

Além do longa de sucesso, Salazar também atuou em 'Punchline' (1988) ao lado do ator Tom Hanks, e em 'Carlito's Way’ (1993), novamente com Al Pacino. O artista ainda participou de diversos especiais de comédia na HBO.

‘Scarface’ actor Ángel Salazar dead at 68 https://t.co/wTblgo7TDWpic.twitter.com/DyZphKiIJb — New York Post (@nypost) August 12, 2024

Morre Connie Chiume, atriz de 'Pantera Negra'

Connie Chiume, do filme 'Pantera Negra' (2018), faleceu na última terça-feira, 6, aos 72 anos. A morte foi confirmada pela família da atriz através de um comunicado de pesar compartilhado em suas redes sociais.

Segundo informações publicadas, Connie estava internada no Garden City Hospital, na África do Sul, e enfrentava "um período de doença". Até o momento, a causa da morte não foi divulgada.

No Instagram oficial de Connie, familiares agradeceram todo apoio e carinho que têm recebido desde a partida da atriz. "A família Chiume gostaria de expressar sua sincera gratidão por todas as mensagens de apoio e condolências durante este momento difícil, enquanto enfrentam a perda de sua mãe, Connie", escreveram nesta quarta-feira, 7.

E completaram: "Ela faleceu em 6 de agosto de 2024 no Garden City Hospital após um período de doença. Seus filhos gostariam de expressar seu profundo agradecimento aos médicos e à equipe de enfermagem que prestaram cuidados excepcionais durante sua estada".