Valor da última doação em vida do Papa Francisco é revelado

No final de sua vida, o Papa Francisco fez uma última doação em dinheiro em prol de uma causa que ele acreditava

O Papa Francisco fez uma boa ação pouco antes de sua morte ao realizar uma doação em dinheiro para a caridade. O pontífice decidiu doar uma quantia em dinheiro para ajudar o centro de detenção juvenil de Casal Del Marmo e para a prisão de Rebibbia, em Roma.

A doação foi feita no valor de 200 mil euros, cerca de R$ 1,2 milhão. “Ele doou 200 mil euros de sua conta pessoal”, disse o bispo Benino Ambarus, que cuida do escritório da pastoral carcerária.

A boa ação foi feita após o Papa ficar sabendo das dificuldades do local para pagar dívidas. “Eu disse que temos uma grande hipoteca para esta fábrica de massas e que, se pudéssemos cobri-la, reduziríamos os preços do macarrão, venderíamos mais e poderíamos contratar mais trabalhadores. Ele me respondeu: ‘Estou quase sem dinheiro, mas ainda tenho algum na minha conta’. E me deu 200 mil euros”, disse ele.

O papa Francisco defendia os direitos dos prisioneiros ao longo de todo o seu período como líder da igreja católica.

Quem era o Papa Francisco?

Papa Francisco foi o 266º pontífice da Igreja Católica Romana e o primeiro jesuíta a assumir a função. Ele assumiu o posto em 2013 após o Papa Bento XVI se aposentar e era considerado uma das figuras religiosas mais importantes do mundo. Além disso, ele foi o primeiro não-europeu a se tornar papa em mais de 1 mil anos.

Papa Francisco teve grandes índices de popularidade entre os católicos ao longo dos anos. Ele era conhecido por reformar as regras da igreja, erradicar a corrupção no banco do Vaticano e ser extremamente contra o abuso sexual dentro da igreja. Ele se recusou a morar no apartamento cobertura dos papas e ficou em uma pequena suíte na casa de hóspedes do Vaticano.

O nome de batismo dele era Jorge Mario Bergoglio e nasceu em 17 de dezembro de 1936 em Buenos Aires, Argentina, filho de imigrantes italianos. Ele iniciou sua vida religiosa na Argentina, foi ordenado jesuíta em 1969 e, por lá, também se tornou arcebispo em 1998.

Em 2005, ele foi um dos candidatos no conclave para assumir o posto de Papa, mas perdeu a eleição.

Leia também: Médico do Papa Francisco revela os últimos minutos de vida dele: ‘Olhos abertos’