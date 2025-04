O Dr. Rodrigo Rosa detalhou a fertilização in vitro e orientou sobre bons hábitos após desabafo de Mariana Rios

Nesta quinta-feira, 24, a apresentadora Mariana Rios fez um desabafo nas redes sociais sobre as dificuldades para engravidar. Após descobrir que não poderia ter filhos de forma natural, a artista contou que, mesmo recorrendo à fertilização in vitro, continua enfrentando obstáculos no processo. O ginecologista e especialista em Reprodução Humana Dr. Rodrigo Rosa comentou o caso e explicou os principais fatores que podem interferir no sucesso do tratamento.

"O médico nos trouxe a notícia de que nenhum dos nove embriões era bom, que eles não se densenvolveram como precisaria, ou seja, tudo o que eu fiz até agora, todas as coletas, todas as injeções, todo o processo pra que eu chegasse até aqui foi jogado fora. Eu volto à estaca zero", relatou a atriz na ocasião.

Sobre as chances de sucesso da fertilização in vitro, o Dr. Rodrigo explicou que o principal fator está relacionado à qualidade do embrião. "E, mesmo assim, bons embriões podem não implantar, porque há uma limitação da própria técnica da FIV (fertilização in vitro) no processo de seleção dos embriões. Quanto mais óvulos, maior a chance de ter um bom embrião; e quanto maior a quantidade de bons embriões, maior a chance de ter um bebê", pontuou o profissional.

"O grande segredo da fertilização in vitro é a persistência. Quanto mais vezes tentar, maior a chance de conseguir", reforçou, detalhando que a taxa de sucesso varia entre 45% e 60%, e que a probabilidade aumenta a cada nova tentativa.

“Por exemplo, se há 40% de chances e 100 casais estão nessa situação, 40 vão engravidar de primeira. Dos 60 que não engravidaram, 40% vão engravidar na segunda tentativa, ou seja, mais 24 casais. A taxa cumulativa foi de 64. Então quanto mais tentativas, mais pessoas vão conseguir êxito no tratamento”, disse o Dr. Rodrigo.

Desafios da FIV

Ainda durante a conversa, o ginecologista ressaltou que não existem limites para repetir o procedimento. "Já está bem estabelecido que o estímulo hormonal necessário para realizar a coleta e ter mais óvulos não aumenta o risco de câncer ou qualquer outra complicação a médio e longo prazo. O limite é individual, relacionado a fatores físicos, emocionais ou até financeiros, já que no Brasil o tratamento não é coberto pelos planos de saúde e são pouquíssimos centros que têm o serviço pelo SUS".

Ele ainda recomendou o investimento em hábitos saudáveis, boa alimentação, atividade física, abandono de vícios e suplementação adequada para evitar o déficit de micronutrientes. "Escolher uma clínica capacitada e com alta tecnologia também faz diferença", completou o especialista.

Por ser a idade do óvulo o principal fator limitante da Fertilização In Vitro e responsável pela redução das chances de gravidez, muitas vezes a alternativa indicada é recorrer a óvulos doados. “Isso vai potencializar as chances de sucesso. Quando são casos de fatores masculinos graves, o banco de sêmen de doador pode ser a solução”, explicou o Dr. Rodrigo Rosa.

Ele acrescentou ainda que, em situações raras, quando há problemas na recepção dos embriões, abortos de repetição ou qualquer condição que torne o útero inviável para a gestação, o procedimento recomendado é o útero de substituição. “Essas são as formas que a Medicina Reprodutiva tem para fazer com que aquele casal consiga o tão sonhado bebê, ou com material genético próprio, ou gestando com gametas doados, ou usufruindo de um útero de substituição para que essa gestação ocorra”, finalizou.

Veja o relato completo de Mariana Rios:

