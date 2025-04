Quem é Marcus Buaiz? Conheça o empresário que ficou noivo de Isis Valverde

O empresário Marcus Buaiz, que está noivo da atriz Isis Valverde, tem um patrimônio estimado em R$ 4 bilhões; saiba detalhes!

O empresário Marcus Buaiz está com o casamento marcado com a atriz Isis Valverde, de 38 anos, para o próximo dia 3 de maio. O casal se conheceu em Paris, durante a Semana de Moda de 2023. Desde então, viagens internacionais se tornaram parte da rotina dos dois. Que tal descobrir mais sobre o noivo de Isis Valverde?

Marcus Buaiz, de 45 anos, é um empresário bilionário, com um patrimônio estimado em R$ 4 bilhões . Ele é herdeiro do Grupo Buaiz, fundado em 1941 por seu avô, Américo Buaiz.

Buaiz iniciou sua trajetória empreendedora aos 20 anos, quando se associou a um diretor da Globo e fundou sua primeira empresa.

O empresário também revitalizou uma emissora de rádio do grupo, transferindo o estúdio para dentro de um shopping, a fim de se aproximar ainda mais do público. Posteriormente, ele ficou conhecido ao cofundar uma agência de marketing esportivo ao lado de Ronaldo Fenômeno, que gerenciou atletas como Gabriel Jesus, Bruninho e Neymar. Com o crescimento da empresa, ele lançou uma agência especializada em talentos do mundo do entretenimento.

O ex-marido de Wanessa Camargo e pai de dois filhos dessa relação, José Marcus e João Francisco, Marcus Buaiz deu um novo passo em sua vida ao se casar com a atriz Isis Valverde. O casal oficializou a união no civil na noite de Natal de 2024, em uma celebração íntima.

Agora, eles estão se preparando para a cerimônia religiosa, que será realizada em Jarinu, no interior de São Paulo. Com um orçamento estimado em cerca de R$ 5 milhões.

