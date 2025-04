Médico faz alerta sobre alteração na voz de Luciana Gimenez após cirurgia: 'Incômodo'

Na última quarta-feira (23), Luciana Gimenez falou sobre seu estado de saúde e como sua voz mudou após passar por uma cirurgia de emergência na coluna

Na última quarta-feira (23), Luciana Gimenez (55) esteve na gravação do Troféu Imprensa, no SBT, e revelou mais detalhes de seu estado de saúde. Apesar de ter retomado suas atividades pessoais e profissionais após passar por uma cirurgia de emergência na coluna, a apresentadora confessou que sua voz ainda não voltou a ser como era antes da internação.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Carlos Cedano fala sobre a relação entre o diagnóstico de hérnia de disco e a alteração na voz da apresentadora: "A hérnia de disco cervical em si não causa alterações da voz, mesmo em casos em que há compressão da medula ou nervos da coluna, pois os nervos responsáveis pela voz e fonação não passam pela medula".

"Mas alterações da voz são comuns após cirurgias de hérnia cervical. A intubação do paciente para a cirurgia pode causar incômodo na garganta, mas geralmente não altera a voz e melhora rapidamente", explica.

Além disso, o ortopedista aponta que o procedimento cirúrgico em si, como o que Luciana Gimenez foi submetida, costuma ser o responsável pelas alterações da voz, que geralmente são temporárias. "Existe inchaço de diversas estruturas cervicais que podem interferir com a voz e a cirurgia também pode afetar nervos responsáveis pela voz, principalmente o nervo laríngeo recorrente, que passa no pescoço, mas não na coluna. O acometimento do nervo laríngeo recorrente pode causar rouquidão ou mesmo perda total da fala (quando pega os nervos dos dois lados)", aponta.

"Felizmente, essa condição pós-cirúrgica é quase sempre transitória, causada pelo que chamamos de neuropraxia, que causa uma parada temporária no funcionamento do nervo, mas não é uma lesão definitiva", conclui o especialista em relação ao caso da apresentadora.

