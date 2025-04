Mateus, da dupla com Jorge, passa por cirurgia às pressas: 'Urgência'

O cantor Mateus Liduario, da dupla sertaneja com Jorge, passará por uma cirurgia de urgência nesta quinta-feira, 24. Saiba detalhes

O cantor Mateus Liduario, da dupla sertaneja com Jorge, passará por uma cirurgia de urgência no joelho nesta quinta-feira, 24. Por conta do procedimento, ele ficará de fora de três shows da turnê que celebra os 20 anos de carreira da dupla. Ainda assim, Jorge seguirá com as apresentações. A informação foi divulgada pela equipe dos artistas em nota publicada nas redes sociais.

"A TEP Entretenimento e a Four Even, produtoras responsáveis pela turnê 20 Anos da dupla Jorge & Mateus, informam que, por motivos de saúde, o cantor Mateus não participará dos shows programados para este final de semana em Santarém/PA (24/04), Belém/PA (25/04) e Manaus/AM (26/04)", iniciaram.

"Em fevereiro deste ano, Mateus foi submetido a uma cirurgia no joelho e, por orientação médica, precisará passar, com urgência, por um novo procedimento cirúrgico ainda na tarde de hoje, o que o impossibilita de se apresentar nessas datas", explicaram.

"Em respeito ao público, os três shows estão mantidos e serão realizados pelo cantor Jorge, seguindo normalmente o cronograma previsto. Esperamos pela pronta recuperação do cantor Mateus e, se Deus quiser, em breve traremos boas notícias sobre seu estado de saúde. Agradecemos imensamente a compreensão, o carinho e o apoio de todos os fãs", encerraram.

Recentemente, nasceu Dante, o terceiro filho do cantor Mateus Liduario, da dupla sertaneja com Jorge. A criança é fruto do casamento dele com a sua esposa, a médica Marcella Barra. Os dois já são pais de Dom, de sete anos, e Flor, de cinco. O cantor anunciou o nascimento do novo membro da família por meio de uma foto publicada nos stories de seu perfil no Instagram.

