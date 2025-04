Médico do Papa Francisco revela os últimos minutos de vida dele: ‘Olhos abertos’

Médico do Papa Francisco relata detalhes do que viu ao receber ligação de emergência para ver o pontífice de madrugada e os momentos finais do papa

Médico do Papa Francisco, o Dr. Sergio Alfieri surpreendeu ao contar como foram os últimos minutos de vida do pontífice. Em entrevista para a imprensa internacional nesta quinta-feira, 24, ele relatou como encontrou o papa já quase sem vida durante a madrugada do dia 21 de abril e se o pontífice sofreu em sua partida.

O médico contou que recebeu uma ligação por volta das 5h da manhã de segunda-feira, 21, para ir às pressas ao Vaticano para socorrer o papa. Chegando lá, ele encontrou Francisco em coma.

Ele disse que o papa estava recebendo suporte de um oxigênio e soro intravenoso, mas não estava mais consciente. “O Santo Padre ainda estava vivo, seus olhos estavam abertos, e ele estava recebendo oxigênio. Ele tinha uma intravenosa, mas ele não estava consciente”, disse ele.

Então, o médico auscultou o papa e percebeu que ele estava em coma. “Tínhamos que entender o que havia de errado com ele. Eu o auscultei com um estetoscópio em ambas as áreas pulmonares, mas não era um problema respiratório. Ele ainda estava vivo, mas em coma”, relembrou. Na sequência, o papa Francisco sofreu uma insuficiência cardíaca irreversível e faleceu.

O médico garantiu que Francisco não sofreu em seus últimos momentos de vida. “Ele não percebeu [que estava morrendo]; deve ter tudo um derrame, deve ter tudo um ataque cardíaco. Posso dizer isso com certeza: o Santo Padre não sofreu”, afirmou.

A causa da morte do papa

Na tarde desta segunda-feira, 21, os representantes do Vaticano divulgaram oficialmente qual foi a causa da morte do Papa Francisco. Ele faleceu aos 88 anos durante a madrugada desta segunda-feira.

De acordo com o Vaticano, o papa, batizado como Jorge Mario Bergoglio, sofreu um derrame - também chamado de AVC Cerebral - pela manhã e entrou em coma. Logo depois, ele teve um ataque cardíaco irreversível e faleceu. A morte foi confirmada pelo Dr. Andrea Arcangeli, chefe do departamento médico do Vaticano.

O papa também tinha outras complicações de saúde, como episódios de insuficiência respiratória, pneumonia bilateral, diabetes do tipo 2 e hipertensão. Ele morreu às 7h35, horário do Vaticano.

