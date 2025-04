Psicóloga faz alerta sobre diagnóstico de Mariana Rios: 'Sintomas podem indicar'

Aos 39 anos, Mariana Rios desabafa sobre as dificuldades para engravidar e psicóloga analisa impactos na vida da apresentadora; veja

A luta de Mariana Riospara engravidar vem gerando debates importantes. Aos 39 anos, a apresentadora revelou em vídeo que está há dois anos tentando ter um filho, sem sucesso até agora. E as consequências emocionais desse processo têm sido mais duras do que ela esperava.

Segundo Mariana, tudo começou de forma natural, já que ela sempre se considerou saudável. No entanto, os exames mostraram outra realidade: o caminho passaria pela fertilização in vitro e o congelamento de óvulos. Mesmo com o tratamento, os resultados ainda não vieram.

O desgaste emocional, relatado por ela recentemente após uma ligação do médico sobre a perda de todos os seus embriões, preocupa especialistas.

Em conversa com a CARAS Brasil, a psicóloga perinatal Rafaela Schiavo avaliou os impactos de processos como o que Mariana enfrenta: "Os impactos psicológicos mais comuns em mulheres que enfrentam tentativas frustradas são altos níveis de ansiedade, estresse elevado e depressão."

Ela explica que a frustração repetida em ciclos de fertilização pode desencadear desequilíbrios emocionais importantes:

"É muito comum que mulheres que passam por processos de fertilização in vitro repetidas vezes e não conseguem o resultado esperado apresentem alterações emocionais significativas. Muitas, inclusive, já têm histórico de transtornos mentais, e com esse desgaste emocional podem voltar a apresentar sintomas ou episódios de recaída", declara.

Tentativas frustradas podem deixar traumas?

A especialista confirma que sim, especialmente quando o tratamento é invasivo ou a responsabilidade recai unicamente sobre a mulher.

"A repetição de tratamentos pode, sim, gerar traumas, principalmente quando são muito invasivos ou quando o foco recai apenas sobre a mulher, sem considerar a outra parte do casal como corresponsável, especialmente nos exames e procedimentos necessários", conta a especialista.

Ela ainda destaca que perdas no processo, como uma gestação que não evolui, podem provocar sofrimento profundo. E alerta: "Casos de violência obstétrica também podem estar envolvidos nesse contexto."

Quais os sinais de que a saúde mental está em risco?

A psicóloga chama atenção para alguns sintomas que não devem ser ignorados: "Quando a pessoa deixa de sentir alegria nas pequenas coisas, perde o interesse por atividades que antes faziam sentido, apresenta choro frequente, vontade de se isolar, evita contato com outras pessoas, demonstra irritabilidade frequente, sentimentos de culpa ou até vontade de se afastar de tudo, esses são indícios de que a saúde mental pode estar em risco e já exigindo atenção psicológica. Esses sintomas podem indicar o início de um transtorno emocional."

A pressão cultural para que a mulher se torne mãe é um fator agravante, segundo Rafaela: "Muitas mulheres podem se sentir culpadas ou insuficientes por não conseguirem engravidar, como se fossem uma árvore que não consegue dar frutos. Elas podem se sentir assim, culpadas, ou com a sensação de que não são boas o suficiente. Claro que nada disso é real. Esses sentimentos são reflexo da pressão que a sociedade coloca sobre a mulher para que ela seja mãe, para que tenha filhos, enfim."

A especialista orienta que esse tipo de dor deve ser tratado com psicoterapia: "Mulheres que vivenciam essas emoções precisam lidar com esses sentimentos com acompanhamento profissional, buscando psicoterapia, de preferência com psicólogos perinatais que também tenham conhecimento em reprodução humana assistida."

Mariana Rios Botelho, mais conhecida como Mariana Rios, é uma atriz, apresentadora, cantora e compositora mineira. Ganhou fama após participar da 15º edição de Malhação. A artista está atualmente em um relacionamento com o economista Juca Diniz, neto e herdeiro de Abilio Diniz.

