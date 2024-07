Viúva de Steve Jobs compra casa milionária e 'mais bonita' dos EUA; saiba valor

Laurene Powell, viúva do bilionário Steve Jobs, estabeleceu recorde ao comprar mansão mais cara de um bairro em São Francisco, nos EUA

Viúva do bilionário Steve Jobs, Laurene Powell estabeleceu recorde e se tornou a dona do imóvel mais caro de São Francisco, nos Estados Unidos. A mansão, construída em 1916, está localizada no bairro Pacific Heights.

A casa foi adquirida por US$ 70 milhões - cerca de R$ 380 milhões - e chegou a ser considerada pela revista Architectural Digest a 'mais bonita da América'. De acordo com informações do portal Mansion Global, os antigos donos comparam a residência por US$ 33 milhões, equivalente a R$ 179 milhões, em 2021.

Ainda segundo o veículo, antes da mansão comprada por Laurene Powell, o imóvel mais caro da região foi vendido em 2021 por US$ 43,5 milhões - cerca de R$ 236 milhões. De acordo com a Forbes, ela possui uma fortuna estimada em R$ 85 bilhões.

Vale lembrar que o empresário e co-fundador da Apple faleceu em 2011, aos 56 anos, devido a um câncer pancreático.

Foto: Reprodução / Google Earth

A morte de Steve Jobs

A morte do empreendedor aconteceu após uma longa batalha contra o câncer, que se manifestou pela primeira vez em 2004. Na época, ele fez uma cirurgia para retirada do tumor no pâncreas. Em 2009, precisou ser submetido a um transplante de fígado. Em janeiro de 2011, Jobs pediu nova licença médica por causa da doença.

O afastamento definitivo da presidência da empresa aconteceu em 24 de agosto de 2011, quando já estava visivelmente debilitado. Jobs faleceu em outubro do mesmo ano, nos Estados Unidos. Co-fundador da Apple, maior empresa de tecnologia do mundo, ele ajudou a revolucionar a informática a partir do final do século XX. O empresário foi responsável pela criação do Macintosh, do iPod, do iPhone e do iPad.

Na época, diversos famosos, incluindo Bill Gates, lamentaram a morte de Steve Jobs. "Para nós que tivemos a sorte de trabalhar com Steve, foi uma honra enorme. Vou sentir imensa saudade, Steve", declarou o empresário e fundador da Microsoft.