Virginia revela se tem interesse em comprar o Castelo de José Rico: ‘Pras meninas’

Nova mansão? Virginia Fonseca surpreende ao revelar se tem interesse em participar do leilão para comprar o castelo abandonado de José Rico

Nos últimos dias, circularam notícias sobre o castelo abandonado construído pelo cantor José Rico. Sem interessados em leilões judiciais, a mansão acumula sinais de abandono. Diante da extravagância do imóvel, internautas sugeriram que Virginia Fonseca poderia adquiri-lo para sua família, e ela se pronunciou sobre a brincadeira.

Abandonado há décadas, o castelo de José Rico é uma residência com mais de 100 quartos, piscina em formato de viola e uma variedade de espaços para trabalho e lazer, ocupando uma área de aproximadamente 48 mil metros quadrados. Com as notícias de que não existem compradores interessados, os internautas propuseram o imovel para Virginia.

“Virginia podia comprar pras meninas brincarem”, disse um internauta. “As Marias iam amar”, outro brincou sobre as herdeiras de Virginia, Maria Alice, de três aninhos, Maria Flor, que tem apenas um. Vale lembrar que ela também está à espera de seu terceiro herdeiro, José Leonardo, fruto do relacionamento com Zé Felipe.

Nas redes sociais, Virginia, que recentemente construiu uma mansão luxuosa com suítes sofisticadas, sala de cinema, adega, academia equipada, salão de beleza, elevador, estúdio de música e um futuro complexo de lazer, revelou que não tem interesse pelo imóvel diferenciado construído por José Rico: “Pô, aí é fod*”, ela deu risada da situação e dispensou o projeto.

Virginia Fonseca brinca sobre comprar castelo de José Rico - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que além de ser rejeitado por Virginia Fonseca, o imóvel de José Rico continua a ser rejeitado pelo mercado imobiliário. É que o imóvel permanece encalhado mesmo após passar por um novo leilão. Sem nenhum comprador à vista, a justiça pode determinar o destino da residência, que fica localizada em Limeira, no interior de São Paulo.

Segundo o portal Terra, a empresa encarregada pela venda, que inicialmente era avaliada em R$ 13,6 milhões, encerrou o pregão. Agora, a decisão sobre o destino do imóvel cabe à justiça. Ainda conforme o site, o projeto enfrenta resistências, uma vez que necessitaria de adaptações para se transformar em um negócio rentável, como um hotel, por exemplo.

Virginia Fonseca tem casa invadida por onça:

Virginia Fonseca e a família passaram por duas situações de susto com "invasores" inusitados em casa. Depois de encontrar uma cobra no ofurô da mansão em que vive, na cidade de Goiânia, Virginia foi pega de surpresa pela notícia de que a casa de veraneio em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, havia recebido a visita de uma onça.