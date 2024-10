Filho de Maira Charken passa por mudança radical no visual e a mãe se emociona

Aos 7 anos de idade, filho da atriz Maira Charken se despede do cabelo comprido e aparece com visual muito diferente. Veja o resultado

A atriz Maira Charken revelou que ficou emocionada ao ver o filho, Gael, mudar o visual. Aos 7 anos de idade, o menino resolveu se despedir do cabelo comprido e assumiu um corte bem mais curto.

Nas redes sociais, a mãe coruja mostrou o vídeo da ida ao salão de beleza e registrou toda a alegria do menino ao se ver com o novo visual. "E chegou o tão temido dia para a mãe aqui. Já faz uns meses que Gael pede pra cortar o cabelo e combinamos que antes do aniversário dele de 7 anos, ele cortaria. Mas pensei “ah, ele deve querer cortar pouco, deixar meio grandinho ainda”. Ledo engano!!", disse ela.

E completou: "Eu realmente me choquei com o poder de decisão dele em como ele já sabia onde queria ir e qual penteado pedir. Minha opinião não valeu de nada e nem foi necessária! Ele mesmo orientou o barbeiro e não titubeou. Foi lindo de ver meu bebê virando mocinho bem diante dos meus olhos. Que maneira linda de abrir alas pra mais um ciclo. O aniversário dele é só dia 5, mas já estamos comemorando!! Feliz ciclo e cabelo novo, Tutu!".

