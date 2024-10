Veja como é a decoração da sala de estar da casa de Rodrigo Faro

Em novo vídeo, Rodrigo Faro revela como é a decoração da sala de estar de sua mansão em São Paulo e surpreende pelos detalhes luxuosos

O apresentador Rodrigo Faro revelou como é uma parte da decoração de sua mansão em São Paulo. O comunicador gravou um vídeo de sua esposa, Vera Viel, em casa e revelou o ambiente luxuoso da propriedade deles.

No vídeo, Vera apareceu descansando no sofá da sala de estar enquanto se recupera da retirada de um tumor maligno das coxas. Enquanto gravava a esposa, Faro revelou detalhes da sala. O ambiente é espaço e com móveis modernos e em tons neutros.

A sala conta com um sofá espaçoso e confortável, uma mesa de centro em tons de preto e cinza e objetos de decoração em vários lugares.

O vídeo foi feito pelo apresentador para celebrar a alegria de ver a esposa bem. "A melhor sensação do mundo é chegar em casa e ver essa cena!Vera se recuperando com tanta felicidade e gratidão!! Continuem orando que vai dar tudo certo!", disse ele.

Casa de Rodrigo Faro - Foto: Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrigo Faro (@rodrigofaro)

Rodrigo Faro voltou ao trabalho

Após passar alguns dias afastado da Record TV para acompanhar a esposa, Vera Viel, no hospital, o apresentador Rodrigo Faro já está de volta às gravações. A modelo realizou uma cirurgia para retirar um tumor raro na coxa esquerda, mas recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira, 16.

Segundo informações do Notícias da TV, o comunicador vai reassumir o quadro A Fazenda: Última Chance no Hora do Faro, que estava sendo comandado por Adriane Galisteu durante sua licença.

Vale lembrar que na última quinta-feira, 10, Vera Viel informou que recebeu o diagnóstico de Sarcoma Sinovial na coxa, um tumor raro e maligno. A cirurgia para retirada foi realizada no sábado, 12, e nesta quarta-feira, 16, a modelo recebeu alta hospitalar.