Sem janelas, portas ou encanamento: Kanye West vende mansão em Malibu

O rapper Kanye West conseguiu vender a mansão onde morava em Malibu, na Califórnia (EUA). O artista adquiriu o imóvel em 2021 e, no ano seguinte, começou uma reforma no local, que se encontra sem janelas, portas, encanamento, rede elétrica, sistema de climatização e acabamentos internos.

A informação é do TMZ e foi veiculada pelo portal Hugo Gloss. O imóvel foi colocado à venda por US$ 53 milhões, o equivalente a pouco mais de R$ 257 milhões. Em abril, baixou para US$ 39 milhões (R$ 218 milhões). No entanto, não foi informado o valor pago pelo comprador.

Apesar da alta cifra, o preço é menor que o valor pago pelo artista, que pagou pouco mais de R$ 275 milhões conforme noticiou o jornal O Globo. A mansão fica de frente para a praia e conta (ou contava) com quatro quartos, cinco banheiros, decks externos e vistas para o Oceano Pacífico.

Reforma não foi concluída

Após a compra, Kanye pediu para sua equipe de obras destruir chaminés, paredes de mármore do banheiro, cozinha, banheiros, ar condicionado, janelas, luminárias, aquecimento, água e energia. Contudo, ele não concluiu as reformas e resolveu vender a moradia, que foi desenhada pelo japonês Tadao Ando, um dos mais renomados arquitetos do mundo.

E o rapper recorreu ao agente imobiliário Jason Oppenheim para encontrar um comprador para o imóvel. “Todos os acabamentos interiores foram removidos da propriedade, e é necessário realizar trabalhos para restaurar ou reimaginar os interiores”, dizia o anúncio da propriedade no site da corretora.

“A luz natural é usada de forma criativa em todo o espaço, outra assinatura de Ando, para manipular uma sensação calorosa em toda a construção e harmonizar com o ambiente natural”, afirmou a corretora.

Veja o anúncio feito pela corretora em dezembro de 2023: