Primeiro apartamento simples de Virginia surpreende. Saiba como era!

Virginia já morou de aluguel! Fãs resgatam vídeo de tour no primeiro apartamento simples dela e se surpreendem: ‘O mundo não gira, capota’

A influenciadora digital Virginia Fonseca é uma mulher milionária e está construindo a sua mansão luxuosa em um condomínio de Goiás. Porém, você sabia que ela já morou de aluguel? Os fãs dela resgataram o vídeo de um tour no primeiro apartamento dela, que era alugado em Londrina, Paraná .

O vídeo antigo é de 2019 e mostra a jovem Virginia celebrando o seu primeiro apartamento para morar sozinha. Ela contou que alugou o local pequeno e já decorado, já que teria que arrumar tudo por conta própria.

Nas imagens, ela exibiu a simplicidade do local. Ela mostrou a cozinha com móveis baratos, a sala de estar com móveis usados e contou que comprou o jogo de cama em uma loja popular. Inclusive, a influencer reclamou o preço do baldinho de lixo para a pia.

"Se Deus quiser, esse aqui vai ser o meu cantinho e eu vou viver aqui. [...] O meu apartamento, eu já peguei ele mobiliado, e como ele é alugado, eu não queria gastar dinheiro comprando coisas. [Afinal], se eu decidisse ir embora pra Minas, ia ser complicado vender as coisas", disse ela na época, e completou: "Bicho, caro, tá [balde de lixo da pia]? Nossa, nunca vi um negocinho desse que é tão caro na minha vida, uma lixeirinha dessa. Que pobreza, né?".

O vídeo dela repercutiu nas redes sociais e foi alvo de vários comentários dos internautas, que sabem que ela se tornou milionária. “Que top ver as voltas que o mundo dá”, disse um fã. “O mundo não gira, capota”, comentou outro. “Em 5 anos, acumulou uma fortuna incalculável”, declarou mais um.

Hoje em dia, Virginia é casada com o cantor Zé Felipe e construiu um império nas redes sociais. Ela tem sua marca de beleza e fatura milhões de reais em pouco tempo com suas vendas. Além disso, ela construiu uma mansão que já está na fase de acabamentos e tem 7 suítes, elevador, estúdio de gravação e muito mais.

Relembre como era o primeiro apartamento de Virginia Fonseca: