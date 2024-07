Virginia Fonseca mostra adega de mansão e dá ideia: 'Mandem vinho'

Prestes a se mudar para a nova mansão, Virginia Fonseca mostrou aos seguidores a adega que construiu no novo imóvel da família

Falta pouco para Virginia Fonseca e a família se mudarem para a casa nova, e a influenciadora não deixa de visitar a obra quando pode para ter certeza de que tudo está de acordo com o que ela e o marido, Zé Felipe, desejam do projeto. Nesta segunda-feira (15), a influenciadora mostrou aos seguidores a adega particular da família e sugeriu aos seguidores e amigos que enviassem vinhos para encher a coleção.

"A adega já está climatizada, gente! Está geladíssimo aqui dentro. Tem até caixas de som, porque terá uma mesinha aqui para quem quiser tomar vinho aqui. Já está podendo por vinho aqui, então quem quiser manda vinho para a 'Vivíbora' pode manda", brincou a influenciadora.

A empresária mostrou todos os detalhes do espaço, exibindo a grande quantidade de prateleiras do espaço para armazenar grandes quantidades de bebidas alcoólicas. Além disso, a adega de Virginia tem um climatizador com visor, onde os proprietários da casa podem ver se a temperatura do ambiente está de acordo com as necessárias para gelar o vinho de forma adequada.

Não é a primeira vez que Virginia mostra cômodos da casa aos seguidores. A influenciadora já mostrou também o quarto das filhas, Maria Alice e Maria Flor, e a área externa da casa. O investimento no imóvel veio um pouco antes da família aumentar, já que agora a influenciadora está na reta final da gravidez do terceiro herdeio, José Leonardo.

Virginia faz enxoval do filho nos Estados Unidos

Recentemente, Virginia e a sogra, Poliana Rocha, foram até a cidade de Orlando, nos Estados Unidos, para montar o enxoval de José Leonardo.

A influenciadora contou aos seguidores que teve ajuda da mulher de Leonardo, pois estava um pouco perdida a respeito do que deveria preparar antes da chegada do bebê: "Estou no terceiro filho e ainda tenho dificuldade", declarou Virginia ao procurar por ajuda de uma empresa especializada na área.