Luciana Gimenez faz procedimento estético: 'Carinha de vinte'

Luciana Gimenez realizou novo procedimento estético no rosto durante sua viagem para Nova York e comentou que pretende ter 'carinha de vinte'

Em suas redes sociais, Luciana Gimenez sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores. A apresentadora aproveitou sua estadia em Nova York, nos Estados Unidos, e realizou um procedimento estético.

A famosa fez PRP no rosto, também conhecido como Plasma Rico em Plaquetas. Em seu Instagram Stories, Luciana surgiu colocando gelo no local onde o procedimento foi feito.

"Acabei de fazer PRP no rosto. Ficou meio vermelhinho. Estou saindo daqui com o meu plasma e plaquetas. Deu tudo certo. Para o meu aniversário, carinha de vinte", disse ela, que completa 55 anos no próximo mês.

O PRP (Plasma Rico em Plaquetas) é um tratamento que usa o plasma sanguíneo do próprio paciente, concentrado com plaquetas, para promover a regeneração e cicatrização de tecidos. O procedimento é bastante utilizado para acelerar a recuperação de lesões, tratar quedas de cabelo e melhorar a aparência da pele, devido à sua capacidade de estimular a produção de colágeno e promover a regeneração celular.

Luciana Gimenez rebate críticas

A apresentadora Luciana Gimenez não ficou quieta ao receber uma comentário desrespeitoso sobre a pensão de seus filhos. Mãe de Lucas Jagger, fruto do relacionamento passado com o cantor britânio Mick Jagger, e de Lorenzo Gabriel, herdeiro do casamento vivido com o empresário Marcelo de Carvalho, a famosa ficou indignada com a suposição sobre ela viver bem por conta do dinheiro dos garotos.

A comandante do Superpop, da RedeTV!, tirou um print do comentário e mostrou a falta de respeito com ela, que trabalha desde nova como modelo e apresentadora há anos. "Acabou a pensão do Mick Jagger, está tendo só a do Marcelo de Carvalho né, qual vai ser o próximo milionário", escreveram acusando a artista.

Luciana Gimenez então rebateu: "E você? Bonitão tem dinheiro para sustentar seus filhos?", questionou o moço sobre arcar com suas responsabilidades se for pai. "Comentário idiotas de pessoas preonceituosas e burras", disparou ao ver as palavras acusadoras.

Antes de expor o texto, ela fez um desabafo: "Estou com tempo de responder o bando de pessoas invejosas, mal amadas, machistas... quando achamos que mundo está mudando, tudo segue igual... Agora deixa eu falar bem alto: eu não preciso de ninguém... e isso já faz tempo... Trabalho só para isso, justamente para não ter que ouvir desaforo de gente idiota, burra, mal educada e invejosa. Quem aí pode dizer o mesmo? (Perdoem as muitas pessoas educadas que estão lendo isso)", escreveu.