Lima Duarte mostra cômodo de sua casa com decoração especial de novelas

O ator Lima Duarte encantou os fãs ao revelar lembranças do personagem de sucesso Sassá Mutema em decoração especial de sua casa

O ator Lima Duarte encantou os fãs na terça-feira, 27, ao compartilhar em suas redes sociais um novo local bastante especial em sua casa. O artista, de 94 anos, reside atualmente em um sítio na região de Indaiatuba, interior de São Paulo.

Em sua conta oficial no Instagram, Lima Duarte revelou detalhes do cômodo escolhido como ‘cantinho da leitura’. O veterano publicou um vídeo mostrando um pouco da decoração do espaço, que conta com diversas lembranças do personagem Sassá Mutema, da novela 'O Salvador da Pátria' (1989).

No registro exibido pelo ator, é possível notar o pijama original usado no folhetim de Lauro César Muniz. Na parede, Lima colocou pinturas com o rosto de Sassá. Em meio às lembranças do personagem, a capa da trilha sonora de 'Roque Santeiro' (1985) também aparece em forma de quadro.

Diversos outros itens referentes a longa carreira do veterano também estão presentes no cômodo especial. "Canto do cérebro, da leitura e do descanso!", escreveu Lima Duarte na legenda da publicação.

Nos comentários, diversos internautas elogiaram a decoração inédita do local escolhida com muito carinho. "Adorei seu cantinho… cheio de amor", disse uma seguidora. "Cantinho cheio de lembranças, conquistas, histórias... imenso de tão especial que é toda essa trajetória!", declarou outra.

Lima Duarte diz que 'vive do passado'

O ator Lima Duarte recebeu uma grande homenagem da Globo em seu aniversário de 94 anos, completados no dia 29 de março. No programa 'Tributo a Lima Duarte', disponível no Globoplay, plataforma de streaming da emissora, o veterano da teledramaturgia brasileira abordou, sem tabu algum, o assunto sobre a morte.

O projeto teve como principal local de gravação o sítio onde o artista reside atualmente em Indaiatuba, interior de São Paulo. Na casa, Duarte relembrou grandes momentos marcantes de sua carreira, como a inauguração da TV Brasil, ocorrida em 18 de setembro de 1950. "Dos que estavam lá no primeiro dia, só tem eu vivo", comentou.

Ao longo de seu depoimento, o ator contou que as lembranças guardadas na memória são o que lhe dão força para seguir em frente; confira mais detalhes!