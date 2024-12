Pedro Scooby fala sobre compra de primeira mansão: 'Além dos meus sonhos'

O surfista Pedro Scooby, que comprou sua primeira casa própria no Rio, contou que admirava a mansão em sua adolescência

O surfista Pedro Scooby não esconde o quanto está feliz com a realização de um sonho recente: a conquista da casa própria! O atleta, que vivia à beira-mar no Rio de Janeiro, se mudou oficialmente para a nova residência com a esposa, a modelo Cintia Dicker, e os filhos, Aurora, de quase 2 anos, e Dom, de 12 - fruto da antiga relação com Luana Piovani.

Na tarde de quinta-feira, 5, Pedro usou as redes sociais para dividir com os seguidores sua história com a mansão, que já é bastante antiga. Por meio de seus stories no Instagram, o ex-participante do BBB 22, da TV Globo, revelou que o imóvel 'entrou' em sua vida ainda na adolescência.

Isso porque, na época, Pedro Scooby namorava uma moça que morava no condomínio onde a casa fica localizada. De acordo com o surfista, a residência sempre o despertou curiosidade, mas ele encarava como algo distante, uma vez que não fazia parte de sua realidade.

"Eu passava em frente a essa casa e não estava nos meus sonhos. Era muito além dos meus sonhos, não conseguia nem sonhar com essa casa. Passei anos em frente a essa casa, a maior do condomínio, então eu olhava e tinha curiosidade de saber como era por dentro", contou ele.

"Passou os anos, treinei muito, minha carreira no surf deu certo, eu comprei essa casa. E quando eu a vi anunciada, descobri que era meu sonho ter essa casa, mas quando era moleque era tão distante, que eu nem sabia que eu sonhava em ter essa casa", continuou Pedro Scooby.

Por fim, o marido de Cintia Dicker celebrou a realização do sonho e a conquista de sua primeira casa própria: "Parece clichê, mas acredite nos seus sonhos. É a primeira casa que eu compro na minha vida, e eu comprei uma que era além dos meus sonhos. Estou muito feliz, amarradão, só felicidade", concluiu.

