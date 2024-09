Jennifer Aniston exibe detalhes de sua mansão de R$ 114 milhões

Jennifer Anistou mostrou a sua produção para a cerimônia do Emmy e deixou escapar alguns detalhes da sua mansão luxuosa, localizada em Los Angeles

Em sua conta no Instagram, Jennifer Aniston compartilhou um vídeo em que mostrou a sua produção para a cerimônia do Emmy, considerado o Oscar a TV. Na ocasião, a atriz deixou escapar alguns detalhes de sua mansão avaliada em US$ 21 milhões, o equivalente a R$ 114 milhões.

No vídeo, a artista surgiu deslumbrante com um vestido prateado no modelo sereia. "O Emmy na noite de ontem", escreveu ela na legenda da publicação. Além de mostrar o seu look, Jennifer também exibiu alguns detalhes de sua casa.

É possível ver uma biblioteca com diversas obras de arte, alguns detalhes do closet da artista e também a área externa com piscina de borda infinita.

Neste ano, Jennifer Aniston concorreu nas categorias de Melhor Série e Melhor Atriz pela série The Morning Show.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

Closet gigantesco

A atriz Jennifer Aniston compartilhou detalhes de seu closet em um post recém-compartilhado no Instagram. O espaço reservado pela artista de 55 anos para guardar suas roupas aparenta ser maior do que muitos apartamentos na Califórnia, onde a eterna estrela de Friends reside.

“Recebendo todo o amor da noite”, escreveu Aniston na legenda do álbum. As fotos feitas por Aniston mostrando o closet foram feitas enquanto ela se preparava, com o auxílio de assistentes pessoais, para o People’s Choice Awards 2024.

O closet mostrado por Aniston está instalado na mansão de US$ 21 milhões da atriz no bairro de Bel Air, em Los Angeles, bairro famoso entre as celebridades americanas. Ela mora neste imóvel com seus três cachorros desde 2011. A fortuna de Jennifer Aniston é estimada em 1,5 bilhão de reais, sendo que seus filmes faturaram nas bilheterias, somados, algo em torno de 8 bilhões de reais.

Não entra nessa conta os valores estratosféricos de merchandising, licenciamento e demais rendas que foram gerados por Friends (1994), uma das maiores sitcoms de todos os tempos, que ficou no ar por 10 temporadas, com sua personagem Rachel Green como grande estrela.