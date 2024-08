Giovana Cordeiro faz tour em sua nova casa com varanda gigante

A atriz Giovanna Cordeiro surpreende ao fazer vídeo em sua casa espaçosa antes de iniciar a decoração. Assista

A atriz Giovana Cordeiro vai mudar de casa! A estrela anunciou que vai morar em uma nova propriedade e aproveitou para fazer um vídeo com os ambientes vazios para mostrar aos seus seguidores.

No Instagram, ela apareceu toda sorridente ao exibir como é sua nova casa. O local conta com cômodos espaçosos e até uma varanda enorme, que ainda tem a churrasqueira.

“Bem-vindos a minha casa nova. Estou tão feliz! A skin design de interiores foi ativada e me sinto pronta para colocar a mão na massa! Minha maior missão é preencher agora todo esse espaço!”, afirmou ela na legenda.

Giovana está longe das novelas desde que protagonizou Fuzuê, trama das 7 da Globo.

Giovana Cordeiro refletiu sobre a beleza

Em entrevista na Revista CARAS, Giovana Cordeiro refletiu sobre como lida com sua própria imagem. "Dependendo do meu nível de insatisfação, não vejo problema em realizar procedimentos estéticos, o meu questionamento é anterior: o que realmente me faz estar insatisfeita? Pressão externa ou é realmente um incômodo íntimo e pessoal que vai auxiliar na minha autoestima? Acontece que, para nós, mulheres, a linha que separa essas percepções é tênue. Quando mais nova, eu me enchia de insatisfações e tomei decisões referentes ao meu corpo muito cruéis, perigosas, irresponsáveis e, como observo hoje em dia, até exageradas. É claro que, várias vezes, ainda me vejo insatisfeita e percebo o quanto essa pressão é injusta... somos mulheres que damos conta de muitas tarefas e exigir que dentro dessa rotina a gente ainda seja ‘perfeita’ é uma luta muito dura de travar. Estar em exposição aumenta nosso nível de exigência, então faço apenas uma aplicação de toxina botulínica, o famoso botox, em uma marca de expressão genética na testa e tento me observar para não ficar achando mais pontos que gostaria de retocar como se fosse um filtro de celular. Essa conversa é sempre importante", afirmou. Leia a entrevista completa aqui.