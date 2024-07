Carla Diaz exibe poltrona luxuosa de sua mansão. Saiba o preço

Carla Diaz começa a decorar sua nova mansão e revela os detalhes nas redes sociais. Saiba quanto custa a poltrona verde luxuosa

A atriz Carla Diaz está encantada com a fase de decoração de sua nova mansão. A estrela comprou sua casa própria no final de 2023 e o local passou por reformas. Agora, ela está recebendo os móveis e já compartilhou com os fãs alguns dos detalhes.

Nesta terça-feira, 23, a estrela contou que escolheu uma poltrona verde com estilo moderno para enfeitar um dos cantos da sala da propriedade. A poltrona possui um pufe combinando e é caríssima.

Na internet, o conjunto de poltrona e pufe na cor verde é vendido por R$ 17.479,05 em um site de móveis e itens para casa.

Emoção de Carla Diaz ao comprar sua casa

Em dezembro de 2023, a atriz Carla Diaz se emocionou com a realização de um grande sonho. Em vídeo compartilhado em suas redes sociais, a ex-BBB 21 contou que finalmente comprou sua casa própria e caiu no choro ao revelar a novidade aos seus fãs.

"Esse não é um unboxing de nenhuma marca específica. Esse é um unboxing sobre sonhos. Esse é um unboxing de uma mulher que trabalha há muito tempo. Eu recebi uma caixinha como essa que minha mãe guardou com meu dinheiro e comprou meu primeiro imóvel no meu aniversário de 15 anos. Eu tenho 33 anos de idade, 30 de carreira, e eu conquistei a minha casa própria!", celebrou.

A loira, que trabalha desde seus 3 anos de vida, ainda aproveitou para incentivar seus seguidores a persistir com seus desejos pessoais. "Esse vídeo não é para falar sobre o tamanho, do valor da casa. Assim como eu, que tenho milhares de sonhos, eu sei que você também tem. Então, eu sei que a gente trabalha duro para conquistar os nossos sonhos. Mas não desiste, tá? Que se eu conquistei, você também pode e vai conquistar. Esse vídeo é em agradecimento a todas as marcas que me apoiam, que me contratam para trabalhar. E para meu muito obrigada a todos os meus fãs, que sempre estão do meu lado. Essa conquista minha não foi feita sozinha, ela foi feita de muita gente. Eu tô muito feliz", declarou Carla.