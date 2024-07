Brunna Gonçalves visita obra de nova mansão com Ludmilla e dá detalhes

Brunna Gonçalves visitou a nova mansão que está construindo com Ludmilla nesta quarta-feira, 31 e conta detalhes de quarto de futuro baby

Brunna Gonçalves foi à nova casa que ela e Ludmilla estão construindo, no Rio de Janeiro. Nesta quarta-feira, 31, a influencer circulou pelo esqueleto da obra e contou que o imóvel já tem quartinho e closet para o futuro bebê que terão.

“Viemos dar uma olhadinha aqui na obra, tá fluindo. Estamos indo pro terceiro piso, já subimos o segundo. Nossa mansão vai ficar linda, vai ficar tudo, to muito ansiosa. Quando tiver tudo no tijolo eu faço um tour para vocês… contando as horas”, disse a bailarina.

"O quarto dele tá maior que o nosso. Tem quarto, banheiro e closet. Baby Brumila vai ser super mimando/mimada. Óbvio que ainda não tem projeto, não sabemos quando ele vem, mas o cômodo já existe para não ter correria. Já está tudo planejado, quando vier já tem quartinho, banheiro, closet, tudo certo. Terá também uma big boate para os nossos afters bombarem mais ainda!"

Recentemente as duas levantam suspeitas de gravidez em vídeo postado na última quinta-feira, 25, a dançarina Brunna Gonçalves causou alvoroço ao exibir sua barriga em um vídeo com a esposa, Ludmilla. O momento, publicado nas redes sociais da cantora, gerou especulações sobre uma possível gravidez.

Em um trecho específico do vídeo, que menciona a chegada de um terceiro membro na família, Ludmilla mudou o ângulo da câmera e mostrou a dançarina apontando para a barriga: “Só não vou junto senão nós dois vira três", diz a parte em questão.

Clínica de fertilização

Vale lembrar que Brunna Gonçalves e Ludmilla já iniciaram o planejamento para ter um filho. Em uma entrevista ao Fantástico no ano passado, elas revelaram que começaram o processo de fertilização in vitro em Miami, nos Estados Unidos: “Vai ser o óvulo dela com o doador, vai fecundar o óvulo e vai colocar dentro de mim", a dançarina contou.

Elas foram visitar a clínica e já realizaram os primeiros exames. "A gente está no início, na fase dos exames. Fizemos um exame que para ficar pronto demora quase dois meses, é um processo longo. Quando a gente foi na clínica, já parecia que a gente estava grávida. Tivemos que fazer o ultrassom para ver se está tudo certo", disse a artista.

No entanto, há poucas semanas, Brunna negou que estivesse grávida após rumores surgirem na web: "Eu estava lendo os comentários das pessoas em páginas de fofoca sobre a Ludmilla. E elas falaram: 'Nossa, tenho certeza que ela está grávida, que a Brunna está grávida. Certeza!'. Que certeza é essa, gente?", a dançarina questionou.