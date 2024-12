Em entrevista à CARAS Brasil, Nathália Zannin abre o coração para falar sobre sua relação com o Carnaval e revela detalhes sobre estreia como musa

Dançarina, empresária e ex-bailarina do Faustão, Nathália Zannin soma o título de musa do Barroca Zona Sul, tradicional escola de samba carioca, à carreira guiada pelo amor à dança. Em entrevista à CARAS Brasil, ela compartilha como foi se preparar para a estreia como musa no Carnaval de 2025: "Mostrar toda a dedicação", afirma.

Empoderamento feminino

A relação de Nathália com a dança vai além da arte: ela acredita que a prática tem o poder de transformar vidas. "A dança empodera, nos coloca em contato com a nossa essência feminina, reforça nosso carisma e presença, e me ensina a valorizar cada detalhe da minha trajetória", compartilha. Agora, como musa da Barroca Zona Sul, ela vê o Carnaval como uma extensão desse empoderamento, um espaço para brilhar e inspirar outras mulheres.

Apaixonada pelo Carnaval desde sempre, a musa está ansiosa para sentir a energia da avenida: "Minhas expectativas envolvem viver a experiência mais intensa e marcante da minha vida. É o momento de brilhar, mostrar toda a dedicação que tenho colocado nos ensaios e na preparação, e transmitir a energia da escola para o público", diz.

Para encarar o desafio de ser musa, Nathália segue uma rotina rigorosa que combina treinos, dança e uma alimentação equilibrada. "Minha rotina inclui aulas de dança, que além de queimar calorias, ajudam na postura e expressão corporal. Busco fazer musculação o máximo de dias na semana e alongamentos para fortalecer e definir o corpo", explica.

Além de uma dieta balanceada, a dançarina reforça que o tempo de descanso é muito importante para conseguir manter o pique do Carnaval e, mesmo com a rotina intensa, ela não abre mão do autocuidado: "Também valorizo o descanso para recuperar o corpo e a mente, além de praticar meditação ou momentos de autocuidado para manter o equilíbrio".

Além da dança e dos desafios

Desde os tempos como bailarina no balé do Faustão, ela conta que aproveitou cada oportunidade para crescer como profissional e artista. "Sempre busquei também estudar muito para aproveitar cada oportunidade que chegasse. Acredito que todos os desafios que encontrei me fizeram chegar até aqui muito mais forte e foram essenciais para o meu crescimento", conta.

Para a dançarina, um dos momentos mais marcantes de sua carreira foi a participação na Dança dos Famosos como coreógrafa: "A dança dos famosos e apresentar as ações de publicidade com o Faustão foram um divisor de água para mim como artista, pois é um momento de muita responsabilidade. A primeira vez que fui escolhida, eu não imaginava que seria possível, nem passava na minha cabeça, mas o Faustão acreditou em mim muito mais que eu mesma", relembra com gratidão.

Na avenida, Nathália promete entregar uma performance inesquecível, representando a Barroca Zona Sul com carisma e elegância. Fora dela, ela já vislumbra novos passos: "Estou planejando passos audaciosos para 2025, seja no mundo da dança, em iniciativas artísticas, projetos sociais ou até na criação de conteúdo que mostre os bastidores e minha visão única sobre arte e cultura", finaliza.

