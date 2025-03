Giovanna Grigio impacta com novo visual no carnaval: 'Estava sedenta por uma mudança'

Em entrevista à CARAS Brasil, Giovanna Grigio fala sobre transformação de visual e carnaval

Giovanna Grigio (27) está curtindo o carnaval do Rio loiríssima. A atriz surpreendeu a todos na Marquês de Sapucaí nos primeiros dias de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial ao mostrar o seu novo visual e muita disposição para curtir a festa.

Em entrevista à CARAS Brasil, a artista fala sobre seu momento de transformação e o desejo de começar o ano completamente pronta para novas oportunidades. Ela também revela que ficou sem voz por conta da folia.

"Eu decidi mudar o cabelo porque eu estava louca por uma mudança. Eu queria me ver de uma maneira diferente. Eu sinto que esse ano estou iniciando fases novas na minha vida, então eu estava tipo sedenta, sedenta por uma mudança. E o carnaval parecia o momento perfeito pra isso! Aí quando o pessoal de Beleza na Web chegou com essa ideia foi perfeito, foram os planetas convergindo pra eu ficar loira em 2025!", fala a atriz, que contou com a ajuda de Celso Kamura, embaixador Wella Professionals.

"Eu amo meu cabelo, eu sou obcecada, cuido muito, sempre cuidei. A minha prioridade sempre foi a saúde do meu cabelo, então eu estou muito feliz que eu consegui fazer essa mudança que foi super drástica e manter ele forte, saudável, do jeito que eu sempre mantive durante todos esses anos", complementa.

Para Grigio, o carnaval ainda não acabou. Na reta final da folia, a atriz conta que se divertiu muito nos camarotes da Marquês de Sapucaí e causou impacto com a sua beleza. O foco agora é se jogar em um bloquinho.

"Agora estou até sem voz, né? Ai, ai, eu estava na Sapucaí, curti muito, encontrei muitos amigos, todo mundo ficou chocado que eu estava loiríssima. Fiquei até mais empolgada, estava meio preguiçosa antes, mas quem sabe eu não pego um bloco agora pra curtir o visual novo?!", finaliza.

VEJA PUBLCAÇÃO DE GIOVANNA GRIGIO: