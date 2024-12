Grupo International foca na excelência em serviços dentro e fora do Brasil

Marca possui liderança e expertise em representação legal, abertura de offshore, conta bancária global e remessas internacionais

Em um mundo globalizado, a atuação internacional das empresas tornou-se fundamental para o sucesso. Nesse cenário, o Grupo International oferece uma gama de serviços especializados em gestão e estratégia administrativa e financeira.

À frente do empreendimento, fundadora e CEO, Priscila Campos possui experiência na implantação de marcas estrangeiras no Brasil e representação legal de investidores domiciliados no exterior. Sua visão estratégica e liderança têm sido fundamentais para a expansão, oferecendo estrutura administrativa e gestão, proporcionando uma entrada suave e eficiente no mercado brasileiro.

Marcelo Antonio, COO do Grupo, tem expertise em estruturar negócios. É responsável por iniciativas como a constituição e abertura de contas bancárias, entregando soluções de excelência para empresários e investidores que buscam otimização tributária, proteção patrimonial, confidencialidade e expansão de suas operações.

Paralelamente, ele ocupa o cargo de CEO da MADS Câmbio, onde adota uma abordagem consultiva e personalizada, descomplicando e simplificando, ao mesmo tempo em que oferece transparência e suporte integral.

O Grupo International tem sede na avenida Paulista, em São Paulo, e unidades localizadas na grande São Paulo, como Guarulhos, e no Rio de Janeiro. Além disso, tiveram a abertura de uma filial em Lisboa, Portugal, num compromisso de seu desejo de fornecer suporte abrangente.

Com uma equipe de liderança, infraestrutura e rede global de parceiros de negócios, a empresa continua a desempenhar um papel crucial na promoção do crescimento e da expansão de empresas em todo o mundo.