Fabiana Saba fala sobre transformação de vida nos EUA: 'No começo foi difícil'

Fabiana Saba deixou o Brasil para recomeçar a vida em Nova York, nos Estados Unidos, e constituir uma família. Após 21 anos, ela é casada com o investidor Ralph Sutton (52). Mãe das adolescentes Victoria (16) e Rebeca (13), a apresentadora conta à CARAS EUA que não foi fácil a vida em outro País.

“No começo foi difícil. Sempre me dediquei muito ao trabalho, até que entendi que existem outras coisas que são importantes. Acho que a humildade foi minha primeira lição”, relembra ela, que agora não descarta retornar ao Brasil apenas por temporada de trabalho.

Deixar os EUA de vez para voltar a morar no seu País natal não está nos planos. No entanto, após realizar todos os sonhos pessoais, ela não descarta uma proposta por temporada. Enquanto não chega, a comunicadora vai continuar se comunicando com o Brasil do mesmo jeito.

Ela está de volta aos estúdios para comandar o Manhattan Connection, programa produzido pela BM&C News. Com o novo desafio, vai apresentar Nova York de uma maneira que diferencia o lado turístico. “É muito gostoso poder dividir o lugar que eu amo com as pessoas de uma forma muito além da turística”, adianta.

Durante tanto tempo longe da TV, Saba estudou Psicologia e enriqueceu seu conhecimento sobre Comunicação. Ela chegou a fazer um tratamento endocrinológico para distúrbios alimentares, o que tornou sua experiência no novo País ainda mais difícil.

Em uma nova fase, ela se reconecta com o seu lado profissional por incentivo das filhas. A apresentadora produz suas reportagens diretamente de Nova York e pode continuar ao lado da família após o expediente de trabalho.

