BBB: Irmão revela que Diego Hypolito já havia sido convidado para o reality e não aceitou

Em entrevista à CARAS Brasil, Edson, irmão de Dani e Diego Hypolito, ainda revela que família está em clima de competição com os caçulas no BBB 25

Com a entrada da segunda semana de confinamento do BBB 25, os irmãos Daniele(40) e Diego Hypolito(38) continuam sendo destaque dentro e fora da casa mais vigiada do Brasil. Edson(42), irmão mais velho da dupla de ginastas, revela que o campeão mundial já tinha até sido convidado para o programa em outra edição.

"O Diego já tinha sido convidado para o programa antes, mas, sozinho, preferiu não aceitar. Desta vez, com a chance de levar a Dany junto, não pensaram duas vezes e se jogaram na oportunidade", conta à CARAS Brasil. "Ano passado, a Dany já tinha comentado que tinha o sonho de entrar na casa. Ela até disse que não sabia como, mas que estaria no programa este ano. E não é que a palavra tem poder?".

Daniele e Diego Hypolito entraram na casa como participantes do grupo Camarote . Nesta edição, a dinâmica começou diferente e fez com que os jogadores começassem o jogo atuando em duplas —o que tem rendido muitos memes da relação dos irmãos.

Para além dos momentos divertidos, Edson afirma que a família inteira está em clima de competição com os dois na casa. Ele conta que o frio na barriga de quando eles competiam em campeonatos de ginástica voltou, junto ao orgulho por eles terem topado o desafio.

"A vida surpreende, né? [risos]. Estamos muito orgulhosos dos dois. Eles estão se expondo, mostrando suas fragilidades de forma genuína e com muito respeito pelos demais participantes, eles sempre

estão dispostos a evoluir, acho que o público vai perceber isso, são resilientes."

Quanto ao futuro, o irmão diz que, apesar das mudanças do jogo, as expectativas são para mais surpresas e entretenimento para os fãs do reality. "Do final de semana pra cá, notei o Diego mais centrado e a Dany bem mais à vontade na casa. Eles têm personalidades bem diferentes, mas conversam bastante, e isso deve ajudar os dois a entenderem melhor a dinâmica do jogo", acrescenta.

