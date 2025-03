BBB 25: Guilherme e Renata têm disputa acirrada por favoritismo após briga; veja parciais

Resultados parciais da enquete promovida pela CARAS Brasil mostram disputa acirrada entre Guilherme e Renata após briga generalizada no BBB 25

O clima ficou tenso entre os brothers do BBB 25 com a formação do último Paredão. Após a exibição do programa ao vivo, a casa explodiu com uma briga generalizada, e Guilherme(27) e Renata (32) dividiram a opinião do público com o bate-boca. Para os leitores da CARAS Brasil, o mesmo aconteceu: os dois estão em uma disputa acirrada para ver quem está certo na treta.

De acordo com os resultados parciais da enquete feita pela CARAS Brasil, 50,33% dos leitores acham que Renata está certa na briga. Do outro lado, estão 49,67% dos leitores, que defendem Guilherme como o correto em meio à confusão que se instaurou no BBB .

GUILHERME OU RENATA? DECIDA QUEM ESTÁ CERTO NA BRIGA GENERALIZADA!

Guilherme ou Renata, quem está certo na treta? Guilherme está certo

Renata está certa

Tudo começou quando Guilherme, Líder da semana, questionou os votos do grupo do Quarto Fantástico. Os aliados optaram por dividir as escolhas entre Delma(54), sogra do brother, e Daniele Hypolito(40), para que o fisioterapeuta precisasse escolher entre um de seus aliados para ir ao Paredão.

Na discussão, Guilherme acusou Renata de "sabonetar", gíria que significa não se posicionar, ao votar em sua sogra e não em Aline(32), com quem tem um embate direto. "Eu sei que se eu perguntar, até para a própria Renata, quem foram as pessoas na briga com quem você teve mais embate? Não é possível que o povo não está vendo! Correu, sabonetou", disparou.

Ele continuou, incluindo Eva(31) na confusão. "Para mim é sabonetar, meu velho! É não assumir a briga! Não bateu no peito", disse. "É estratégia. Cada grupo tem sua estratégia", respondeu Renata. "Mas aí vocês fazem uma estratégia e não colocam ninguém com quem vocês não têm nada?", debochou ele em resposta.

Agora, a casa se prepara para se despedir de mais uma sister. Eva, Daniele Hypolito e Gracyanne Barbosa(41) se enfrentam na berlinda para ver quem pernamecerá por mais uma semana na competição pelo prêmio milionário. Vote na enquete e opine sobre quem deve sair do programa.

