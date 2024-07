Lembra dele? Ex-BBB tem reviravolta na carreira e agora é corretor de imóveis

Ex-participante do Big Brother Brasil 19 viraliza nas redes sociais como corretor de imóveis de luxo em Santa Catarina; saiba mais!

Diego Wantowsky foi um dos participantes da edição de 2019 do Big Brother Brasil. Fora do reality show da Globo, o quarto eliminado decidiu se reinventar e agora está fazendo sucesso como corretor de imóveis de luxo. Em suas redes sociais, ele viralizou ao vender casas de alto padrão com muito bom humor em Balneário Camboriú, Santa Catarina.

Antes de participar do confinamento no BBB, Diego Wantowsky era empresário no setor de móveis e criador de cavalos. Ele também venceu competições e foi campeão de laço comprido. Após deixar o reality show como o quarto eliminado, ele continuou a criar cavalos, até alguns de seus animais enfrentarem uma tragédia em 2022.

Dois de seus cavalos, que participavam de competições, morreram carbonizados quando o caminhão que os transportava pegou fogo em Joinville, segundo o G1: "Agradeço por todas as mensagens de solidariedade, estamos muito tristes, porém só agradecer a Deus que as duas pessoas que estavam no trailer não se machucaram", ele lamentou.

Após a tragédia, Diego continuou a criar cavalos, mas redirecionou sua carreira para outro setor e se tornou corretor de imóveis de luxo em uma das regiões com o metro quadrado mais caro do país: “Creio que um dos quesitos aqui é a segurança. Belas praias, vários pontos turísticos para todas as idades", ele contou ao G1.

Com vídeos divertidos, o ex-brother deu a volta por cima e já acumula mais de 400 mil seguidores, muitos dos quais chegaram através de seu trabalho como corretor e nem imaginam que ele já esteve na Casa Mais Vigiada do Brasil. Aliás, agora ele vende imóveis que custam muito mais do que o prêmio principal do Big Brother Brasil.

Em seu perfil, Diego divulga propriedades com valores impressionantes, como uma cobertura duplex avaliada em R$ 33,5 milhões, a qual ele apelidou de "humilde residência". Com esse tipo de humor, ele demonstra não apenas seu carisma para o mercado imobiliário, mas também mostra como dar a volta por cima após o reality!

