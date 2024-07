Longe da TV, ex-ator da Globo aposta na carreira de corretor de imóveis

O ator Victor Pecoraro, que já atuou em diversos folhetins da Globo, Record e SBT, decidiu apostar em uma nova profissão

Longe das novelas desde 2020, após As aventuras de Poliana, o ator Victor Pecoraro decidiu apostar em uma nova profissão. Ele revelou em suas redes sociais que está trabalhando como corretor de imóveis de luxo no Rio de Janeiro. Em um vídeo publicado, ele mostra detalhes de uma mansão em Alphaville (RJ).

"Venha conhecer essa maravilha que eu mesmo vou lhe atender", disse o ator e empresário no vídeo em que mostra o imóvel de luxo nas redes sociais.

Vale lembrar que o ator ficou conhecido por sua participação na novela Chocolate com Pimenta (2003), da Globo. Ele deu vida a Maurício, neto do Conde Klaus Von Burgo (Cláudio Corrêa e Castro). Três anos depois, compôs o elenco de Cobras & Lagartos. Ele também esteve em Duas Caras (2007) e Negócio da China (2008).

No SBT, atuou em Corações Feridos (2012). Já na Record, apareceu em Balacobaco (2012) e Belaventura (2017). Além de Milagres de Jesus (2014), Os Dez Mandamentos (2015) e As Aventuras de Poliana, entre 2018 e 2020.

Em 2021, Victor Pecoraro participou de A Fazenda 13. No ano seguinte, ele também chamou a atenção dos internautas após o fim de seu casamento com Renata Muller, quando teve uma traição exposta com Rayanne Morais, sua atual esposa.

Na época, Victor assumiu o namoro com Rayanne e confessou que errou ao se envolver com ela enquanto ainda era casado. O ator afirmou, no entanto, que o relacionamento acabou em razão das constantes brigas do casal.

