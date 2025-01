Gustavo Beats e Laís Caldas abrem o jogo sobre retornar ao BBB: 'Nossa edição é meio esquecida'

Em entrevista à TV CARAS, Gustavo Beats e Laís Caldas revelam as primeiras impressões do BBB 25 e confessam se participariam de outra edição do reality

Laís Caldas (33) e Gustavo Marsengo (34), casal formado durante o confinamento no BBB 22, foram os primeiros convidados da nova temporada do Críticos do BBB, da TV CARAS. Os dois abriram o jogo e revelaram se aceitariam participar de uma próxima edição do programa; confira.

Gustavo é apontado por parte do público como um dos maiores jogadores de sua temporada. Sem pensar duas vezes, ele revela que aceitaria o desafio de retornar ao BBB, mas desde que entrasse no início do jogo.

"Eu estou dentro, estou dentro, mas me bota desde o começo do jogo, por favor! Eu mereço entrar no começo do jogo", revela Gustavo. Laís Caldas, noiva do ex-BBB, confessa que ficou empolgada ao ver que a próxima edição deixou uma pista sobre participação de antigos jogadores.

"Você viu que ano passado falaram que o de 2026 vai ser uma viagem no tempo? Estou achando que vão ter ex-BBBs ali", afirma. Porém, Gustavo brinca que não acredita que os brothers do BBB 22 serão lembrados para uma nova participação: "Não sei não, nossa edição é meio esquecida", declarou. "Não concordo! Será?", refutou Laís Caldas.

'NÃO VAI RENDER NO PROGRAMA'

Gustavo acredita que a dupla formada pelos irmãos DiegoHypólito (38) e Daniele Hypólito (40) pode ter dificuldades no BBB 25: "Eu vou apontar quem eu acho que não vai render no programa. Eu acho que o Diego tem um perfil jogador e o povo vai pegar no pé dele, porque ele deve ser meio chatinho na hora de falar, você percebe que ele está pegando a atenção para ele, mas a Daniele é muito anti-jogo".

Laís menciona que conheceu Daaniele antes de entrar no confinamento e ela foi simpática com a ex-BBB, mas a médica teme pelo jogo da atleta: "Eu conheci ela aqui fora, achei um amor de pessoa, mas realmente no jogo, pelo que ela já falou... Enfim", finaliza a ex-BBB em entrevista à TV CARAS.

