Vinícius de Oliveira faz confissão sobre Central do Brasil: 'Por isso que eu fiz o filme'

Vinícius de Oliveira (39) possui uma série de títulos importantes em seu currículo. Inclusive, ganhou grande reconhecimento do público com o filme Central do Brasil, no qual era um dos protagonistas, e foi indicado a um dos eventos mais importantes do mundo, o Globo de Ouro. "Por isso que eu fiz o filme", confessa o ator, em entrevista à CARAS Brasil.

Em Central do Brasil, o artista deu vida ao personagem Josué, um menino órfão que viaja com Dora (Fernanda Montenegro) para o Nordeste em busca de seu pai. Oliveira relembra que não tinha experiência como ator antes de protagonizar o filme, mas acredita que sua história de vida ajudou muito na composição do personagem.

"Naquela época, como eu não tinha bagagem nenhuma de ator, para mim era difícil qualquer outra referência, a não ser a minha vivência, aliás, eu acho que por isso que eu fiz o filme inclusive, o Walter [diretor] gostava dessa minha vivência. Eu era um moleque que cresci na favela, no Rio de Janeiro, e trabalhava como engraxate, muito novo. Então, tinha uma experiência que pro Walter era muito importante", confessa.

'GRANDE POSSIBILIDADE DO OSCAR'

Na época da entrevista à CARAS Brasil, que foi realizada no mês de dezembro, Fernanda Torres ainda não tinha vencido o Globo de Ouro. Vinícus de Oliveira deu sua opinião sobre a premiação e apontou que ela será fundamental para o resultado do Oscar, a maior cerimônia de cinema que existe no mundo.

"Com grande possibilidade do Oscar, e eu acredito que vai ser indicado, tanto o filme quanto a Fernanda, agora ganhar que são outros quinhentos, é uma outra questão. Na verdade, inclusive, vai depender muito do que vai acontecer no Globo de Ouro", avalia.

Vinícius de Olivira aponta que, de acordo com as últimas premiações, quem ganhar no Globo de Ouro não vence no Oscar. Apesar deste cenário, o ator aponta que torce para que Ainda Estou Aqui leve as duas premiações.

"Geralmente, preste atenção, quem leva o Globo de Ouro, não leva o Oscar e vice versa. Só a gente prestar atenção neste movimento de anos anteriores, mas também tudo é possível. Ganhar Globo de Ouro, ganhar Oscar. A torcida é para que ganhe tudo", confessou.

