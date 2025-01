Cotada para o BBB 25, Marina Sena revela se irá para o reality: 'É verdade'

A cantora Marina Sena, de 28 anos, encerra o mistério sobre sua ida ao Big Brother Brasil após rumores de que iria para o reality com Juliano Floss

Nesta quarta-feira, 8, a cantora Marina Sena, de 28 anos, decidiu pôr fim nas especuações referentes a sua ida para a 25ª edição do Big Brother Brasil por meio dos stories de seu perfil no Instagram. Direta, a jovem afirmou que está "confinada". O pronunciamento vem após o nome da artista bombar nos últimos dias na web após aparecer em listas de famosos cotados para o BBB 25, que estreia no dia 13 de janeiro

Na dinâmica comemorativa, os Camarotes entrarão em duplas e o parceiro de Sena seria seu namorado, Juliano Floss, de 20.

"Gente, é verdade! Eu estou confinada", declarou. E instigou um mistério, que predominou até ela retornar ao Instagram."Estou confinada no estúdio, terminando de gravar o MS3. Enquanto eu não terminar, não vou sair desse estúdio. Estou presa no estúdio, estou confinada", disse na ocasião.

As duplas participantes do BBB 25 serão anunciadas nesta quinta-feira, 9, por Tadeu Schmidt diretamente da casa mais vigiada do Brasil e transmitido pela TV Globo ao longo de sua programação. O apresentador será acompanhado do time da #RedeBBB para contar ao público quem tem lugar garantido no game.

Dividido em duplas, os brothers e sisters desta temporada terão o desafio de lidar com os laços construídos antes do jogo enquanto, do lado de dentro do confinamento, batalham por um prêmio milionário. Confira!

