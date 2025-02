Gracyanne Barbosa conta reação de Belo ao saber de participação no BBB 25

A musa fitness Gracyanne Barbosa detalhou a reação de seu ex-marido, o cantor Belo, ao saber de sua participação no reality show

Na noite desta quarta-feira, 19, enquanto se arrumava para a festa da líder Eva, Gracyanne Barbosa contou para as sisters do Quarto Nordeste como foi a reação de Belo, se ex-marido, ao saber que ela iria participar do BBB 25.

A musa fitness confessou que o cantor ficou preocupado com sua alimentação regrada e também com sua rotina de exercícios físicos. "O Belo me ligou: 'Você é louca? Você vai para o BBB? Você pirou? Como é que você vai comer?'", recordou a empresária.

"E ele estava certo", reagiu Vitória Strada ao ouvir o relato da colega de confinamento. Gracyanne concordou: "E ele nunca errou", comentou a sister. Thamiris, que também estava participando da conversa, ressaltou que a musa fitness nem brigou direito e está super contida. "A que custo?", respondeu a ex-mulher de Belo.

A empresária revelou que maioria das pessoas a questionaram sobre a comida ao saber da participação no reality. "Por causa da comida mesmo [...] Ele falava 'você acha que vale a pena? Uma parada que você fez a vida toda, vai chegar lá e vai se f****'", finalizou.

Gracyanne Barbosa avalia possível liderança

Na academia do BBB 25, Gracyanne Barbosa conversou com Vitória Strada sobre a próxima Prova do Líder do reality show. A musa fitness ressaltou que algum morador do Quarto Nordeste precisa vencer a disputa.

"Nosso quarto precisa de uma liderança para dar uma mudada no jogo. Nem na sorte a gente tem sorte, nem nada. Dá uma desanimada! Essa semana foi a Camilla no cinema, mas nem nessas coisas a gente é sorteado. Se a gente pega o Líder, muda muita coisa. E eu não bateria na mesma tecla", disparou a empresária.

Após ouvir a sister, Vitória questiona se ela se refere a Diogo Almeida. Gracyane confirma e em seguida faz uma análise sobre o comportamento do ator. Confira!

Leia também: Participantes do BBB 25 suspeitaram de incêndio após fogo nos estúdios Globo