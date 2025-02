BBB 25: Gracyanne Barbosa avalia possível liderança: 'Não bateria na mesma tecla'

Gracyanne Barbosa surpreendeu ao revelar que não votaria em participante que teve um desentendimento, caso seja a próxima líder no BBB 25

Na academia do BBB 25, Gracyanne Barbosa conversou com Vitória Strada sobre a próxima Prova do Líder do reality show. A musa fitness ressaltou que algum morador do Quarto Nordeste precisa vencer a disputa.

"Nosso quarto precisa de uma liderança para dar uma mudada no jogo. Nem na sorte a gente tem sorte, nem nada. Dá uma desanimada! Essa semana foi a Camilla no cinema, mas nem nessas coisas a gente é sorteado. Se a gente pega o Líder, muda muita coisa. E eu não bateria na mesma tecla ", disparou a empresária.

Após ouvir a sister, Vitória questiona se ela se refere a Diogo Almeida. Gracyane confirma e em seguida faz uma análise sobre o comportamento do ator. "Até porque não tenho mais motivo nenhum. Diogo está maravilhoso, super calmo", ressaltou a musa fitness.

Em seguida, a ex de Belo ressaltou que apesar de já ter tido um desentendimento com ele, não vai seguir tocando no assunto. "Ele falou que já disse tudo que tinha para dizer. Ficou no ar, não falou tudo, mas passou. Não se justificou do que ele fez, porque ele sabe que está errado, beleza", completou.

Gracyanne Barbosa diz que cogitou decisão drástica no BBB 25

Na academia do BBB 25, da Globo, a musa fitness Gracyanne Barbosa conversou com Daniele Hypolito na tarde desta quarta-feira, 19. Durante o papo, ela relembrou que a restrição de alimentos no confinamento a fez cogitar apertar o botão de desistência.

"Me remeteu a uma época muito ruim da minha vida sobre não ter comida, eu falei: 'Caramba, não vou aguentar'. Eu não queria ficar chorando na frente, quando eu fico chorando, me incomoda muito. Eu não gosto de mostrar essa fraqueza, eu sei que é necessário, mas eu estava muito mal", desabafou. Saiba mais!

