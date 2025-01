Polícia 'invade' apartamento do ator Gabriel Santana. Entenda

Policiais entram no prédio do ator Gabriel Santana para realizar uma busca e apreensão no apartamento dele. Entenda o que aconteceu

O ator e ex-BBB Gabriel Santana chocou os fãs ao contar que foi acordado por policiais armados em seu apartamento há poucos dias. Ele disse que os agentes entraram em seu prédio com um mandado de busca e apreensão em seu apartamento logo cedo e o acordaram.

O artista acordou às 6h e foi surpreendido com batidas na porta. Ao abri-la, ele viu dois policiais com pistolas apontadas para a cabeça dele. O ator levou um susto, mas conversou com os profissionais e descobriu que estavam em busca de um antigo morador do local.

"Imagina você acordar e ser recebido com duas armas apontadas para a sua cabeça? Foi o que aconteceu comigo nessa semana. Vou tentar explicar de maneira resumida também. Eu acordei, era segunda ou terça-feira, muito tranquilo, 6 da manhã, que eu tinha compromisso cedo, mas fiquei enrolando ali na cama. Aí eu ouvi alguém bater na minha porta. Eu falei: ‘Cara, como assim tem alguém batendo na minha porta? Tem que ser alguém do prédio, do condomínio, porque não passou pela portaria e não interfonaram. Eu desci de cueca, porque eu estava sonolento. Abri a porta. Quando eu abro tem dois caras. Cada um com uma pistola apontada para a minha cara”, disse ele.

E completou: "No desespero, eu fui para trás, muito dramático. Cena de filme, me joguei na parede e falei: ‘Calma, gente, pelo amor de Deus’. Eram da polícia. Eles tinham mandado de busca e apreensão para entrar na minha casa. Eles me mostraram e falaram: ‘Se acalma, tá tudo certo. Tem algum B.O. na sua casa? Tem passagem pela polícia?’. Eu falei que não. Eu estou sozinho em casa. Eles entraram e puxaram meu nome, viram que eu não estava fichado, que não tinha B.O. nenhum, eles foram super de boa”.

Por fim, ele garantiu que os policiais agiram com respeito e tranquilidade, e eles até ficaram conversando sobre a vida após o susto inicial. "Eles começaram a trocar ideia comigo, pediram para reconhecer duas pessoas, um casal de origem oriental. Eu estou morando nesse apartamento há 3 ou 4 meses. Segundo eles, esse casal morou aqui um tempo e eram um casal de traficantes. Falei que nunca vi na minha vida. E o pulo do gato foi que depois que eles viram que eu estava de boa e a gente conversou, eles começaram a perguntar da minha vida pessoal, minha profissão, eu falei dos projetos que vou lançar em 2025 e eles perguntaram o valor do meu apartamento, como era a vizinhança e a ficou trocando um papo. Essa é a história de hoje, sempre atenda a porta vestido”, afirmou.

