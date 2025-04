Astrid Fontenelle surge com o filho de 16 anos e altura dele impressiona

A apresentadora Astrid Fontenelle faz aparição rara ao lado do filho, Gabriel Fontenelle, em evento na noite desta quinta-feira, 24, em São Paulo

Na noite desta quinta-feira, 24, a apresentadora Astrid Fontenelle e o filho, Gabriel Fontenelle, foram clicados juntos durante o 3º Jantar Solidário Ajeum, na Pinacoteca, em São Paulo. Além do visual dos dois, o jovem de 16 anos impressionou o público, sobretudo, pela sua altura - roubando a cena ao lado da mãe.

Astrid Fontenelle faz aparição rara ao lado do filho, Gabriel Fontenelle, em evento | Foto: Edu Araujo / Agnews Astrid Fontenelle faz aparição rara ao lado do filho, Gabriel Fontenelle, em evento | Foto: Edu Araujo / Agnews

O jantar é promovido pelo Instituto Desvelando Oris, que tem como objetivo arrecadar fundos para projetos voltados à redução das desigualdades raciais e de gênero, com foco em jovens em situação de vulnerabilidade, principalmente mulheres negras. O valor arrecadado com o leilão será destinado à continuidade das iniciativas da organização.

Entre os itens leiloados, estão peças de personalidades como Hebe Camargo, Gabriel Medina e Vinicius Jr.

Astrid Fontenelle revela perda de peso

Recentemente Astrid Fontenelle usou as redes sociais para falar sobre sua saúde. Em um vídeo compartilhado no feed do Instagram, ela contou que perdeu cerca de oito quilos após dois meses e meio.

"Eu perdi um pouco mais do que 8 quilos e uma das coisas que eu aprendi é que o mais importante não é o peso, são as medidas. Eu cheguei com busto de 105, agora estou, até semana passada, com 97. Quadril 112, eu estou com 103. Quem me ver no ar com o programa que foi gravado entre maio e junho eu estou visivelmente mais magra", disse. Confira!

