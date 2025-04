Larissa Manoela comenta sobre rotina agitada: 'Dei conta de tudo'

Em suas redes sociais, Larissa Manoela comentou sobre sua rotina agitada e celebrou o fato de ter cumprido todos os compromissos

Em suas redes sociais, Larissa Manoela sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 53 milhões de seguidores.

Nesta quinta-feira, 24, a atriz afirmou que teve uma rotina agitada e repleta de compromissos. No entanto, a famosa celebrou o fato de ter conseguido cumprir tudo.

"Hoje teve terapia, aula de dança, aula de inglês, reunião de investimento, treino e eu dei conta de tudo. Amém", disse ela, ao postar alguns momentos de seu dia.

Larissa Manoela está escalada para viver Estela em Êta Mundo Melhor, novela que deve estrear ainda este ano na Rede Globo.

Vitória na Justiça

A atriz e cantora Larissa Manoela (24) conseguiu anular um contrato de exclusividade vitalício assinado por seus pais, Silvana Taques e Gilberto Elias, com uma editora musical, quando ela tinha apenas 11 anos – época em que eles administravam sua carreira artística. A decisão foi publicada no dia 16 de abril, pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Após vencer a batalha, a famosa compartilhou um texto reflexivo em seu perfil no Instagram. “Nem tente, a borboleta não irá rastejar novamente”, escreveu ela, que foi entendido por seus seguidores como uma indireta ao casal.

O juiz responsável pelo processo entendeu que o casal não tinha o direito de impor uma limitação tão severa à liberdade da filha. O tribunal reconheceu que este tipo de contrato, assinado em 2012 com a gravadora Deck Produções Artísticas Ltda, era prejudicial à jovem artista, sobretudo tendo em conta a sua idade na altura da assinatura. Com a anulação, Larissa passa a poder tomar decisões sobre seus trabalhos sem interferência de terceiros. Caso a editora – que administrava toda a produção musical da cantora, incluindo os conteúdos publicados no YouTube – não cumpra a decisão, será obrigada a pagar uma multa.

Em entrevista à CARAS Brasil, a advogada empresarial Ana Clara Bastos Lira, inscrita na OAB Mato Grosso do Sul, analisa o caso de Larissa Manoela. “O que indignou Larissa foi que, para realizar a rescisão contratual de forma amigável, a empresa exigiu a intervenção dos pais da atriz como condição, o que por ela não foi aceito, tendo a referida condição sido colocada por ela como absolutamente ilegítima e abusiva, considerando que agora já é maior e capaz, e que sua carreira profissional não é mais gerida por seus pais. Ainda, tais alegações sopesam-se aos fatos expostos por Larissa em rede nacional a respeito da conduta de seus pais em administração de sua carreira”, explica.

“A inclusão de cláusulas que estabeleciam o uso indefinido da imagem, a ausência de um prazo claro e o poder concentrado nos representantes legais de Larissa são características contratuais que podem ser entendidas como excessivamente vantajosas à empresa, considerando que agora Larissa já é maior e capaz. Ainda, é importante ressaltar que ambas as partes (Larissa e a Deck Disk) concordaram com a resilição do contrato, contudo, o que dificultou a dissolução amigável foi a exigência da Deck Disk em incluir a mãe e o pai de Larissa no documento”, continua a especialista.

