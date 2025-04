Especialista explica diagnóstico de Wanessa Camargo: 'O mais preocupante'

Wanessa Camargo revelou diagnóstico preocupante em relato emocionante

A pressão estética, as críticas constantes ao corpo e as comparações com a cantora Sandy deixaram marcas profundas em Wanessa Camargo (42). Em uma entrevista ao podcast g1 Ouviu, a artista revelou que sofreu de bulimia e anorexia na juventude, uma fase em que se sentia constantemente julgada e diminuída.

“Tive bulimia, anorexia. Então esse lance [de imagem] me afetou. Comia só pra dar uma enganada”, contou Wanessa, emocionada. Seu relato sincero e corajoso reacende o alerta sobre um tema delicado e muitas vezes silencioso: os transtornos alimentares.

Para entender melhor o que leva alguém a desenvolver bulimia, CARAS Brasil conversa com a psicanalista Bruna Abrão, especialista em neuroemagrecimento. Segundo ela, esse tipo de transtorno não está relacionado apenas à vaidade ou ao desejo de emagrecer.

“Muitas vezes, a bulimia é uma forma inconsciente de lidar com emoções que a pessoa não consegue elaborar. A comida entra como uma fuga emocional, e o vômito como uma tentativa de controle, de purificação ou até de autopunição”, explica.

No caso de Wanessa, o ambiente de exposição constante e a comparação com outra artista de grande destaque podem ter sido gatilhos. “O cérebro registra essas falas como ataques à autoestima. Quando isso ocorre em momentos vulneráveis da vida, como a adolescência, pode desencadear sérios desequilíbrios psíquicos. A pessoa começa a acreditar que não é suficiente, que precisa mudar para ser aceita”, afirma a especialista.

Os sinais da bulimia nem sempre são fáceis de identificar, justamente porque o transtorno costuma ser vivido em segredo. Embora se manifeste frequentemente na adolescência ou início da vida adulta, pode levar anos até ser diagnosticado. Os sintomas incluem episódios de compulsão alimentar seguidos por comportamentos compensatórios, como vômito induzido, uso excessivo de laxantes ou jejuns prolongados. Também são comuns sentimentos de culpa após comer, oscilações de peso e sinais físicos como desgaste nos dentes, inflamações na garganta e desidratação. “O mais preocupante é que muitas pessoas com bulimia mantêm um peso considerado ‘normal’ e por isso passam despercebidas. É um sofrimento silencioso e invisível”, alerta Bruna.

O tratamento exige uma abordagem multidisciplinar, com apoio psicológico, nutricional e, em alguns casos, psiquiátrico. Mas, segundo Bruna Abrão, o mais importante é olhar para dentro e entender o que está por trás do comportamento alimentar desordenado. “Não se trata apenas de ensinar a comer direito. A cura vem quando a pessoa entende suas dores, reconstrói sua autoestima e aprende a se acolher. Quando a mente começa a se curar, o corpo acompanha.”

O depoimento da cantora tem um papel fundamental nesse processo de conscientização. Ao tornar pública sua experiência, ela ajuda outras pessoas a se sentirem menos sozinhas e menos culpadas. “Quando uma figura pública fala sobre isso, ela quebra o silêncio e mostra que ninguém está imune. Precisamos normalizar o cuidado com a saúde mental e com a nossa relação com o corpo. Toda dor precisa ser ouvida”, conclui a psicanalista.