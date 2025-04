Atriz Maidê Mahl mostra recuperação após ficar internada em estado grave

Após meses longe das redes sociais, a atriz Maidê Mahl está em processo de recuperação e compartilhou um momento de sua rotina

Após meses longe das redes sociais, a atriz Maidê Mahl está em processo de recuperação. Encontrada inconsciente em um hotel em São Paulo no mês de setembro, ela está em tratamento “no maior Centro de Reabilitação da América Latina”, como ela mesma compartilhou na semana passada. Nesta sexta-feira, 16, ela mostrou um momento de sua rotina.

Na publicação, ela mostrou que estava realizando exercícios com os membros inferiores e superiores como parte de sua rotina de exercícios na reabilitação. Na última segunda-feira, 21, amigos divulgaram que estão realizando uma vaquinha onlne para ajudá-la a custear o tratamento.

Stories de Maidê Mahl - Foto: Reprodução / Instagram

O que Maidê Mahl disse ao voltar para as redes sociais?

Na última sexta-feira, 18, ela postou pela primeira vez nas redes sociais após ser encontrada desacordada no hotel. Ela compartilhou um vídeo antigo e explicou que está no maior centro de reabilitação da América Latina.

"Meu coração é pura saudade quando vejo esse vídeo. Quando eu falava, cantava, eu andava e dançava. Agora, esse sonho está perto de se realizar. Sigo com minha recuperação no maior Centro de Reabilitação da América Latina. Então, creio que vou voltar muito melhor. Amém? Amém!!! Assim seja", escreveu ela, que não entrou em detalhes.

O que aconteceu com Maidê Mahl?

Para quem não acompanhou, o nome da jovem ficou em evidência em setembro do ano passado, quando amigos e familiares se mobilizaram para encontrá-la. Na ocasião, Maidê estava desaparecida em São Paulo há três dias.

Ela foi encontrada sozinha, debilitada e com ferimentos no rosto e nas pernas, pela Polícia Civil em um quarto de hotel na Zona Sul da capital paulista. De acordo com o 'G1', um inquérito para investigar o que aconteceu com Maidê Mahl foi aberto.

Ela ficou cerca de um mês internada em estado grave na UTI do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e foi transferida para a enfermaria. Ela teve alta hospitalar no final de janeiro de 2025

Quem é Maidê Mahl?

A atriz tem em seu currículo séries de plataformas de streaming, como O Rei da TV, do Star+, na qual interpretou Elke Maravilha, e Vale dos Esquecidos, da HBO, na qual deu vida a personagem Giovanna. Nas redes sociais, ela também compartilha seus trabalhos como modelo.

