Fora do BBB 25, Edilberto deu detalhes sobre a rotina de estudos de suas filhas Laura, de 15 anos, e a caçula Sofia, de 5

A segunda dupla eliminada do BBB 25,Edilberto e Raissa já retomaram a rotina que possuíam antes de entrar no reality show da TV Globo e voltaram a se apresentar no circo da família. Nesta quinta-feira, 20, ele deu detalhes sobre a rotina de estudos de suas filhas Laura, de 15 anos, e a caçula Sofia, de 5.

" Bom dia, turma. Trazer as meninas para a escola. Soso está no segundo período, e a Laura está no segundo ano do Ensino Médio. Minha esposa foi agora com a Laura fazer a matrícula dela e esperando ela acabar, a gente já leva a Sofia para fazer a matrícula dela" , contou o artista.

"Toda cidade que a gente vai, elas estudam um pouquinho, pega transferência daqui, leva para outra cidade, depois pega transferência e leva para outra cidade e assim sucessivamente, dá mais ou menos uns 10 dias em cada escola. É muito difícil, mas também é muito legal", completou o palhaço.

Vale lembrar que Edilberto é casado com a mineira Graziele há 20 anos e, juntos, eles são pais de três meninas: a filha mais velha, Raissa, de 19 anos, que acompanhou o pai no reality, Laura, de 15, e a caçula Sofia, de 5.

Veja uma foto da família reunida:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Edy - Palhaço Danoninho 🎪 (@edysimoesofic)

Em entrevista recente à CARAS Brasil, Edilberto e Raissa afirmaram que, agora, o objetivo é fazer com que o Circo Onix Espetacular seja cada vez mais conhecido no país. "Somos muitos gratos pela oportunidade de participar do BBB e agora queremos continuar trabalhando com a comunicação, seja através da internet, da TV ou de outra mídia, além de fazer com que o Circo e sua história sejam reconhecidos por todo Brasil", contou a dupla.

Vale lembrar que os dois deixaram a casa no segundo Paredão, após receberem 50,70% dos votos do público. Na disputa pela permanência, eles enfrentaram as duplas Diego e Daniele Hypolito e Mateus e Vitória Strada.

Leia também: Gracyanne Barbosa reage após decisão de Delma no BBB 25: 'Sei que é muito difícil'