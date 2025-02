Edilberto e Raissa voltam ao trabalho após BBB: 'Fazer com que o Circo seja reconhecido'

Em entrevista à CARAS Brasil, pai e filha contam como foi reencontrar os familiares após a eliminação do BBB e revelam planos para os próximos meses

Eliminados do BBB 25, a dupla circense Edilberto(42) e Raissa(19) asseguram que os próximos meses serão de muito trabalho. Após deixar o reality, pai e filha contam que ainda estão se acostumando com as informações do "mundo real" e afirmam que, agora, o objetivo é fazer com que o Circo Onix Espetacular seja cada vez mais conhecido no país.

" Somos muitos gratos pela oportunidade de participar do BBB e agora queremos continuar trabalhando com a comunicação, seja através da internet, da TV ou de outra mídia, além de fazer com que o Circo e sua história sejam reconhecidos por todo Brasil", conta a dupla, à CARAS Brasil.

Os dois deixaram a casa no segundo Paredão, após receberem 50,70% dos votos do público. Na disputa pela permanência, eles enfrentaram as duplas Diego (38) e Daniele Hypolito (40) e Mateus (28) e Vitória Strada (28).

Leia também: Prima diz que acompanhar Edi e Raissa no BBB tem sido desafiador: 'Tensos e felizes'

Apesar do susto da saída do reality, e do tempo necessário para digerir todas as informações, pai e filha afirmam que o saldo da participação foi positivo, conquistando mais de 500 mil seguidores somados o perfil dos dois. "Estamos muito felizes com tudo que está acontecendo, por todo apoio, carinho e torcida de nossos fãs e por toda repercussão que causamos."

Agora, eles aproveitam o tempo para continuar reencontrando os familiares —apesar de contarem que já conseguiram rever grande parte dos parentes. "Foi um momento especial e inesquecível, onde nos acolheram e nos deram muito amor e cuidado. Estar ao lado deles não há dinheiro nenhum que pague."

Leia mais em: Resultado virou no BBB 25! Enquete mostra mudança na eliminação do paredão

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE EDI E RAISSA, DO BBB 25, NO INSTAGRAM: