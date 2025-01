Filhas de Virginia Fonseca viram assunto no BBB 25

Participantes do BBB 25 falam sobre as filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe durante conversa na cozinha da Xepa do BBB 25

As filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe viraram assunto na casa do BBB 25, da Globo, nesta sexta-feira, 24. Em um momento tranquilo no reality show, alguns participantes elogiaram as pequenas Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 2 anos.

Na mesa da cozinha da Xepa, Vinicius e Renata falaram sobre o quanto gostam de acompanhar os vídeos com as meninas. "A Floflo é engraçada, que criança engraçada. Ela no meio das plantas batendo a foto! Eu amo!”, disse a sister.

Então, Vinicius comentou: "Engraçado como ela é a cara de Zé Felipe, né? Eu acho ela muito parecida com o Zé. E a Maria Alice é a cara da Virginia”.

Vale lembrar que Virginia mostra vários momentos da rotina familiar nas redes sociais. Ela costuma compartilhar as brincadeiras das filhas, as dancinhas, as fantasias que usam e as conversas divertidas.

Punição de Vitoria Strada

Na manhã desta sexta-feira, 24, a atriz Vitória Strada levou uma punição na casa do BBB 25, da Globo. Ela estava em um momento de intimidade e a produção tirou estalecas dela.

Tudo começou quando a produção fez um sinal de alerta para reunir todos os participantes na sala de estar. Porém, Vitória não apareceu. Com a demora dela, a produção deu uma punição e ela perdeu 50 estalecas.

Momentos depois, Strada aparece na sala e os brothers perguntam onde ela estava. Então, a sister revela que estava no banheiro fazendo o ‘número 2’. Os brothers começam a aplaudi-la, já que todos sabiam que ela não conseguia fazer cocô desde o início do reality show.

Com a alegria de todos, Vitória se ajoelhou no chão e agradeceu pelo incentivo. “Obrigada a todos que acreditaram em mim! Eu não vi o ‘todos para a sala’. Eu saí do banheiro e vi: Vitória, menos 50 estalecas’”, afirmou ela.

