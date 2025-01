Dupla não selecionada para o BBB 25 revela dívida gerada após tentativa de entrar no reality

Mãe e filha, Nicole e Paula confessaram endividamento após tentativa de entrar no BBB 25 pela votação do público: "Estava certo que iríamos entrar"

Em entrevista recente ao Central Splash, a dupla Nicole e Paula, mãe e filha que concorreram por uma vaga no BBB25 por meio da votação do público, revelou que ficaram endividadas após fazerem um grande investimento para participar do reality show.

Durante o bate-papo, elas contaram que acumularam uma dívida considerável no cartão de crédito, confiantes de que seriam escolhidas para integrar o programa da TV Globo. “A gente estourou dois cartões de crédito. Pra gente, estava certo que iríamos entrar, na nossa cabeça, né?”, explicou Paula, acrescentando que cada uma investiu R$ 15 mil reais, somando R$ 30 mil.

Na sequência, elas também falaram sobre os participantes do BBB25 e criticaram a postura de Guilherme, brother escolhido pelo público para entrar com a sogra no programa. “Faltou a gente lá. Por isso que está parado desse jeito. O Guilherme não fala nada, não se entrosa, está uma planta lá”, ressaltou Nicole.

“Eles se dão muito bem. Acredito que em nenhum momento o Guilherme vai bater de frente com a sogra dele. Se o público estava querendo aquele embate, eu acho que não vai existir”, opinou Paula.

Assista:

Relembre a dupla escolhida

A dupla Guilherme e Joselma conquistou uma vaga no BBB 25, da Globo. Eles são genro e sogra e foram os mais votados pelo público em votação aberta desde a semana passada e encerrada na terça-feira, 13.

A última vaga de duplas no Big Brother foi disputada por três duplas: Cléber e Joseane, Guilherme e Joselma e Nicole e Paula.

O resultado foi anunciado ao vivo pelo apresentador Tadeu Schmidt. A dupla vencedora recebeu 66,40% dos votos do público e entrou na casa com imunidade.

