Daniel Rocha se pronuncia em defesa de Vitória Strada no BBB 25

Namorado de Vitória Strada, o ator Daniel Rocha saiu em defesa da atriz após os últimos acontecimentos dentro do BBB 25

Nos últimos dias, o nome de Vitória Strada ficou entre os assuntos mais comentados da web após a atriz protagonizar uma briga intensa com Camilla e Thamiris, suas então aliadas de jogo no BBB 25. As três sisters se desentenderam logo após a formação do sexto paredão, realizada no domingo, 23.

Na ocasião, Camilla acusou Vitória de chamá-la de agressiva em uma discussão anterior - durante a edição de terça-feira, 25, a produção mostrou ao público que a atriz não usou o termo contra a carioca. As duas, inclusive, já fizeram as pazes e se desculparam uma com a outra.

Agora, após o resultado do paredão, do qual Vitória Strada disputava com Diogo Almeida e Vilma, Daniel Rocha, namorado da sister, se pronunciou a respeito do assunto. Por meio das redes sociais, o ator publicou um vídeo em defesa da companheira e agradeceu o apoio que a participante tem recebido.

"Acho que as pessoas estão querendo uma posição minha sobre os acontecimentos dos últimos dias no Big Brother Brasil. Então, resolvi dividir algumas palavras com vocês. É profundamente angustiante quando alguém que sempre acolheu e respeitou as pessoas ao seu redor, se vê injustamente acusada de algo que não é. Especialmente em um contexto de pressão psicológica intensa", iniciou o famoso.

"O medo do cancelamento pode levar qualquer um a duvidar de si mesmo, anulando muitas vezes a sua própria voz e aceitando uma culpa que não lhe pertence. Porém, é fundamental lembrar que acusações injustas não definem a verdade. Que todos nós estamos vendo e assistindo o programa. E que a integridade de uma trajetória de respeito e empatia não pode ser apagada por equívocos ou distorções alheias. Juntos pela Vitória", completou Daniel Rocha.

Confira o pronunciamento de Daniel Rocha:

